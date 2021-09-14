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Sincan bebek kütüphanesi'nde etkinlikle öğreniyorlar

Minik öğrenciler, Sincan Bebek Kütüphanesinde her gün eğitici etkinliklerle hem eğleniyor hem öğreniyor.
Sincan bebek kütüphanesi'nde etkinlikle öğreniyorlar

0-5 yaşındaki çocukların anneleriyle birlikte katıldığı etkinliklerde minikler ingilizce öğreniyor, kitapların büyülü dünyasını keşfediyor, akıl oyunlarıyla yaratıcılıkları gelişiyor, jimnastik ve dansla da keyifli vakit geçirme fırsatı yakalıyor. 

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Hafta hafta etkinlik takvimi yayınlayan Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesinde çocuk gelişimi etkinliklerinin yanı sıra, İngilizce, dans, jimnastik, akıl oyunları, drama, manevi değerler ve sevgi dersleri de veriliyor. 
Minikler İngilizce eğitimi ile geleceğe hazırlanıyor. Dans, jimnastik gibi spor aktiviteleri ile bedensel; Akıl oyunları ile zeka gelişimleri destekleniyor. Tüm bunların yanı sıra manevî değerlerin bilincinde sevgi dolu bireyler olmaları amaçlanıyor.  

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Bebek Kütüphanesinin en önemli amaçlarından biri de bebek-ebeveyn ilişkisini güçlendirmek ve çekirdekten başlayan bir okuma bilinci oluşturmak. Kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaşlardan itibaren tanışan minikler, okuma kültürü kazanıyor. Böylece okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefleniyor. 
Tüm bunların yanında ebeveynlere özel “Aile Danışmanlığı” hizmeti de veriliyor. 
Haftalık etkinlik programına ulaşmak ve etkinliklere katılabilmek için Sincan Belediyesinin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, www.sincan.bel.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.  

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