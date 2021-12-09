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Sincan Belediye Başkanı Ercan yapımında sona gelinen Gastro Akademi’yi ziyaret etti

Aşçılık alanında kendini geliştirmek isteyenlere Sincan Belediyesinden müjde! “Gastro Akademi” çok yakında Sincan’da hizmet verecek.
Sincan Belediye Başkanı Ercan yapımında sona gelinen Gastro Akademi’yi ziyaret etti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Milletvekili Asuman Erdoğan ve Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ile Gastro Akademiyi ziyaret etti, çalışmalardaki son durumu inceledi.

Sincan Belediyesi meslek edindirme ve hobi kurslarına bir yenisini daha ekliyor. Gastro Akademi ile aşçılık üzerine eğitimler vermeye hazırlanıyor. 168 metre karelik bir alana kurulan Akademide yemek ve tatlı atölyeleri yer alacak.

Başkan Ercan Projeyi Yerinde İnceledi

Çalışmalarında sona gelinen Gastro Akademiyi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, beraberinde Milletvekili Asuman Erdoğan ve Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ile ziyaret etti. Son durumuna ilişkin bilgi aldılar.  
Gastro Akademi’ye her yaştan vatandaş başvuru yapabilecek.  Başvurularla ilgili detaylar www.sincan.bel.tr internet adresinden duyurulacak.

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