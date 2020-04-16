Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan: “Yardımlarımız artarak sürüyor”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, koronavirüs salgını ile ilgili ilçede yürütülen çalışmaları değerlendirdi. “Aç ve açıkta kimsenin kalmasını istemiyoruz” dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, koronavirüs salgını ile mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Türkiye’nin bu süreci başarı ile yönettiğine dikkat çeken Başkan Ercan, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Maliye Bakanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız diğer yetkili devlet büyüklerimiz üstüne düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiriyor. Bugün geldiğimiz noktada diğer devletlerle kıyaslanmayacak şekilde durumu sağlıklı şekilde götürüyoruz. Adına “süper güç” dediğimiz birçok ülke, vatandaşlarının bırakın tedavi masraflarını üstlenmeyi maske bile dağıtmaktan acizken, devletimiz Covid-19 tedavisiyle ilgili her türlü masrafı karşıladığı gibi, milyonlarca maske dağıtımıyla da milletimizin gönlünü fethetmiş durumda.” açıklamasında bulundu.

“Yüz binlerce Maske Dağıttık”

Sincan Belediyesinin salgınla ilgili olarak her türlü imkanı seferber ettiğini vurgulayan Başkan Ercan, “Pazar yerlerinde, polis noktalarında, şehrin farklı lokasyonlarında bugüne kadar yüzbinlerce maske dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Marketlerde, pazar yerlerinde giriş çıkışlarla ilgili zabıtamız gerektiğinde emniyetimizle işbirliği içinde düzenlemeleri yapıyor. Dezenfeksiyon çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“Gerekirse Belediye Çalışmalarına Ayrılan Ödeneği Yardım Faaliyetlerine Aktarırız”

Sincan Belediyesi tarafından yapılan yardımlara değinerek, “Gıda yardımı ve çeşitli maddi yardımlar bizim için çok önemli. Her yıl yaptığımız gibi bu süreçte kat be kat arttırarak devam ediyoruz. Aç ve açıkta kimsenin kalmasını istemiyoruz, gerekirse belediyenin yürüttüğü birçok çalışmanın ödeneğini buraya aktararak yolumuza devam ederiz, edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Vefa Destek Ekiplerimiz Her Zaman Hizmetinizde”

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların vefa destek ekiplerine 0312 985 05 10 numaralı telefondan rahatlıkla ulaşabileceğini belirten Sincan Belediye Başkanı, “Sokağa çıkma yasağı söz konusu olduğu günlerde ihtiyacı olan her vatandaşımıza bu hizmeti götürürüz. Bu konuda kaygıya gerek yok.” dedi.

Sincan Belediyesinin kültürel faaliyetlerinin dijital ortama aktarıldığını yineleyen Başkan Ercan, 23 Nisan’la ilgili bir sürprizden bahsetti. “Ramazan ayında internet ortamında oluşturacağımız yayınlar üzerinden ve ya televizyon yayınları üzerinden birlikte olmayı planlıyoruz, çalışmalarımız devam ediyor.” açıklamasını yaptı.

“Sabredelim, Birlik ve Dayanışma İçerisinde Süreci Atlatacağız”

Covid-19 salgınıyla ilgili Sincanlılara uyarılarda bulunan ve lale örneğini veren Başkan Ercan, “Şehrimizin sembolü, güzelliğin timsali laleler açmaya başladı. Laleler eşsiz güzellikte çiçekler, ama 15 gün ömürleri var. 15 günlük temaşa zevkini tattırmak için bir yıl sabırla beklerler. Biz de laleler gibi bu süreçte biraz sabredelim, sonra baharın coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Laleler bu güzelliğinin yanında tasavvufta vahdeti yani birliği temsil eder. Biz de birlik içerisinde, dayanışma içerisinde olduğumuz zaman Allah’ın izniyle bu süreçten çıkıp baharı coşkuyla kutlayacağız. Yetkililerin, uzmanların belirttiği kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Kişisel hijyen konusunda hassas olalım, maskesiz dolaşmamaya gayret edelim. Gerekmedikçe asla dışarıya çıkmayalım. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.” ifadelerini kullandı.



