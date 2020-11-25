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Sincan Belediyesi bu yıl 275 can dostumuzu sahiplendirdi

Sincan Belediyesi sokaktaki canlarımıza sahip çıkmaya devam ediyor. Acil müdahale aracı ile yardıma muhtaç can dostlarımızın her yerde tedavileri gerçekleştirilirken, sahipsiz dostlarımız da yeni ailelerine kavuşuyor.
Sincan Belediyesi bu yıl 275 can dostumuzu sahiplendirdi

Koronavirüs sürecinde halk sağlığını korumak için aylardır sahada özverili bir çalışma yürüten Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki canlarımızı da unutmuyor. 

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Sokak hayvanlarının daha doğal, modern ve refah bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Polatlar Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yapımı hızla devam ederken, ekipler her gün 35 besleme noktasında sokaktaki canlarımızın aç kalmaması için mama takviyesinde bulunuyor. 

Acil müdahale aracı ise sokak hayvanları için seferber oluyor. Her ihbarı değerlendiren ekipler, yaralı ve yardıma muhtaç dostlarımızın bakımlarını ve tedavilerini gerçekleştiriyor. Veteriner hekimler hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması gibi işlemleri de yürütüyor. 

Sokaktaki canlarımız sahiplendiriliyor
Belediye ekipleri tüm bu hizmetlerin yanında sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için de ayrı bir çalışma yürütüyor. Bu yıl Ocak ayından bu yana 275 kedi ve köpek gerekli tüm bakımları yapıldıktan sonra sahiplendirilerek sıcak bir yuvaya kavuştu. Koronavirüs salgını başlamadan evvel de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısıyla bazı okullar can dostlarımızı sahiplenmişti. 

3 veteriner hekim ve 12 personelle çalışmalarına devam eden ekipler vatandaşlar tarafından yapılan şikayetleri anında çözüme kavuşturuyor. Vatandaşlar çevrede gördükleri yaralı ve hasta sokak hayvanlarını 444 4 762 no'lu telefonu arayarak Çözüm Merkezi üzerinden veterinerlik birimine bildirebilir.

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