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Sincan Belediyesi çocuk oyun grubu satın alacak

Murat Ercan yönetimindeki Sincan Belediye Başkanlığı, ihaleye çıktı; çocuk oyun grubu, fitness malzemeleri ile muhtelif inşaat ve hırdavat malzemeleri satın alacak.
Sincan Belediyesi çocuk oyun grubu satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Murat Ercan yönetimindeki Sincan Belediye Başkanlığı, ihaleye çıktı; çocuk oyun grubu, fitness malzemeleri ile muhtelif inşaat ve hırdavat malzemeleri satın alacak. 

İhale ile yapılacak olan alımın içeriği “Çocuk Oyun Grubu Fitness Malzemeleri, Elektrik Malzemeleri, Hırdavat Malzemeleri, Marangozhane Malzemeleri ve Su Tesisatı Malzemeleri dahil 5 Kısım Mal Alımı” olarak ifade edildi. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 20.04.2021

İlan detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com
 

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