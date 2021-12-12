Sincan Belediyesi düzenlendiği törenle Hz. Mevlana’yı andı

Sincan Belediyesi, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi vefatının 748. yıl dönümünde düzenlenen törenle andı.

Hz. Mevlâna vuslatının 748. yıl dönümünde Sincan’da düzenlenen törenle anıldı. Sincan Belediyesi Lale Konferans salonunda öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı ve büyük mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi için anma etkinliği düzenlendi.

Törene Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, İlçe Protokolü ile Sincan Türk Müziği Akademisi öğrencileri katıldı.

Törenin açılış Konuşmasını yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi 748. vuslat yıl dönümünde saygıyla ve hürmetle anıyoruz. Engin hoşgörüsü, bilge duruşu ve aşka davetini dünya hala hayranlıkla takip ediyor. 13. yüzyıldan günümüze uzanan adeta bir sembol.” sözleriyle Hz. Mevlana’yı andı.

Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ise Hz. Mevlana'nın öğretilerinin üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala anlamını koruduğunu belirtti. “

“Yaşadığı dönemdeki fikirleri ile çağları aşan bir alim. Bu nedenle günümüze kadar geliyor, bu nedenle sadece İslam coğrafyasında değil tüm dünyada nam salmıştır.” dedi.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Alper Akdeniz'in yönetmenliğinde Abdulbâki Nâsır Dede'nin Acembûsellik Âyîn-i Şerifi ve Semâ Töreni gerçekleşti.

Programda semazenlerin muhteşem gösterisi ilgiyle izlendi. Manevi duyguların doruğa çıktığı etkinlikte, unutulmaz anlar yaşandı.