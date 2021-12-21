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Sincan Belediyesi ekipleri tam kadro sahada

Ankara’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Sincan Belediyesi ekipleri sahada tam kadro çalıştı. 
Sincan Belediyesi ekipleri tam kadro sahada

Başkent Ankara’da yoğun kar yağışının etkili olmasıyla beraber Sincan Belediyesi güçlü filosu ve ekipleriyle kar mesaisindeydi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 153 personel ve 31 araç, kar ve buzlanma ile mücadele için 7 gün 24 saat 3 vardiya ile çalışıyor. 

YOLLAR VE KALDIRIMLAR KARDAN TEMİZLENDİ

Ulaşımda aksaklık ve olumsuzluk yaşanmaması için seferber olan ekipler, kısa sürede kapanan yollar açtı. Yalnızca ana güzergâhlar değil, yaya güvenliğini de ihmal etmeyen ekipler, yol kenarları ve kaldırımlardaki karları da temizleyerek buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapıyor. Gece boyunca çalışan ekipler, kayma riskine karşı önlemler almak amacıyla gündüz de mesailerine devam etti.

Vatandaşın kış şartlarının olumsuzluklarından etkilenmemesi için yapılan çalışmalarda 11 kar küremeli ve tuzlamalı kamyon, 6 greyder, 6 kar küremeli ve tuzlamalı kepçe, 6 tuz sericili transit tuzlama aracı, 7 tuz sericili ve kar küremeli loder, 10 tuz yükleme makinası çalışıyor.  

EKİPLERİMİZ GECE GÜNDÜZ SAHADA

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda gerekli hazırlıkların yapıldığını belirterek, “Ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde ulaşımı güvenli hale getirmek için gece gündüz sahada” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar herhangi bir olumsuzluk durumunda 444 4 762 numaralı çağrı merkezinden belediye ekiplerine ulaşabilir. Ekipler, kış mevsiminin yol ve trafik güvenliği bakımından sorunsuz geçmesi için araç lastiklerinin kış mevsimine uygun olması konusunda uyardı.

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