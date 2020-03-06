Sincan Belediyesi engelli vatandaşlar birçok aktivite düzenliyor

Sincan Belediyesi engelli vatandaşları topluma kazandırmak için önemli projeleri hayata geçiriyor. Özel bireyler “Mutlu Çarşamba Projesi” ile hem spor yapıyor, hem eğleniyor.

Sincan Belediyesi engelli vatandaşlara kol kanat geriyor, eğitimlerini üstleniyor. Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan Sincan Belediyesi Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubu, tiyatro ve drama dersleri sonrası profesyonel tiyatroculara taş çıkarttı. “Tepetaklak bi Dünya” adlı oyunla sahneye çıkan Umudun Kanatları büyük alkış aldı. Özel bireyler destek verilince her türlü zorluğun üstesinden gelebileceklerini bir kez daha gösterdi.

Yalnızca tiyatro değil, “Mutlu Çarşamba Projesi” de Sincan’da “Umudun Kanatları”na adeta ışık oldu. Proje ile spor yapma ve kendini geliştirme imkanı bulan engelli bireyler, dart sporu ile tanıştı. Öğretmenler eşliğinde dart sporunun inceliklerini öğrenip eğlenme fırsatı buldular.

Sincan Belediyesi destekleriyle oluşturulan, Türkiye’de ve dünyada tek olan profesyonel zihinsel engelli sema ekibi izleyenleri mest ediyor. Çoğunlukla Ramazan ayında gösteri düzenleyen ekip, izleyenlerin gönüllerine dokunuyor. Sema eğitimi ile engel oranlarında ciddi düşüş sağlandığı belirtiliyor.



Sincan Belediyesi, hafta içi her gün engelli öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırma amaçlı okuma seansları düzenliyor. Okuma bilmeyenlerin öğrenmeleri ve ilerletmeleri için ekstra dersler konuluyor. Ayrıca konuşma bozukluklarını gidermeye yönelik diksiyon dersleri; beden dili, jest ve mimikleri kullanma ile sosyal ortamlarda görgü kurallarına yönelik eğitimlerle özel bireylerin kişisel gelişimlerine destek sağlanıyor.

Engelli vatandaşların sanatsal zeka ve ince-motor kas gelişimlerini geliştirme amaçlı el sanatları dersleri her gün devam ediyor. Bu derslerde tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullanılıyor. Vatandaşların yolda kalmaması için akülü arabaların, akü değişimi ve tamiri ücretsiz yapılıyor. Ayrıca talep doğrultusunda engelli rampaları da kuruluyor.

Sincan’da ikamet eden engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik geziler düzenleniyor. Böylece hem aileler hem de engelli vatandaşlarımız moral buluyor.