Sincan Belediyesi, engelli vatandaşlarına istihdam sağlıyor

Sincan Belediyesi kendi bünyesinde engelli vatandaşlarına istihdam sağlıyor.

Yaptığı örnek çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışına uymaya devam ediyor. Engelli bireylere en iyi şekilde hizmet vermek için topluma kazandırıyor. Yalnız olmadıklarını göstermek adına Belediye bünyesinde farklı bölümlerde iş imkanı sağlıyor.

Her konuda vatandaşlarını yalnız bırakmayan Sincan Belediyesi, engelli vatandaşlarının da hem maddi hem de manevi yanında oluyor.