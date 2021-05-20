Sincan Belediyesi, kültür-sanat faliyetleri dijital ortamda

Korona virüs salgınına karşı tüm etkinliklerini internet ortamına taşıyan Sincan Belediyesi, vatandaşlara dijital ortamda kültür sanat etkinlikleri ile keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

Sincan Belediyesi farklı ve özel içerikleriyle, her kesime hitap ederek vatandaşların beğenisini topluyor.

Farklı içerikler ve etkinliklerle dijital dünyanın gelişiminden Sincan Belediyesi de geri kalmıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde çocuklara maker atölyesi ve robotik kodlama dersleri veriyor. Sincanlı vatandaşlar, bu sayede zihinsel gelişim ve problem çözmede kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar.

Bu şekilde çocuklara uzaktan eğitim, büyüklere keyifli zaman geçirme fırsatı sunuyor.