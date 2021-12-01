Sincan Belediyesi Öykü Yarışması başvuruları başladı

Sincan Belediyesi Millet Kıraathaneleri 2. Öykü Yarışması başvuruları başladı. Dereceye gireceklerin ödüllendirileceği yarışmaya ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ile yetişkinler katılabilecek.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Sincan Belediyesi Millet Kıraathaneleri Öykü yarışmasının ikincisi gerçekleşiyor. Öğrencilerin okumaya ve yazmaya olan ilgilerini artırmak, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, Türk dilinin doğru ve etkin bir biçimde kullanılmasına teşvik etmek ve öykü dünyamıza yeni yetenekler kazandırmak amacıyla yola çıkan Sincan Belediyesi yazmaya gönül verenleri yarışmaya bekliyor.

Başvurular 25 Şubat Tarihine Kadar Devam Edecek

Yarışma iki kategoride düzenleniyor. Sincan’da ikamet eden Ortaokul ve lise öğrencileri ile üniversite öğrencileri ve yetişkinler başvurabilecek. Her yarışmacı kendi kategorisinde sadece bir öyküyle yarışmaya katılabilir. Başvurular, 25 Şubat 2022 tarihine kadar Sincan Belediyesi millet kıraathanelerine yapılacak.

Başvuru nasıl yapılmalı?

Adaylar "rumuz" ile yarışmaya katılacak; fotoğraflı özgeçmişi ile millet kıraathanelerinden temin edecekleri başvuru formu ve yazdıkları öyküyü (dört nüsha halinde) tek zarfa koyarak teslim edecek. Zarfın üzerinde sadece yarışma kategorisi belirtilecek. Öyküler konusu "serbest" olacak. Değerlendirmede dil, kurgu ve anlatım özelliklerinin yanı sıra; olayları yansıtma biçimi de göz önüne alınacak. Alıntı olan veya herhangi bir yerde yayınlanmış olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsa dahi iptal edilecek.

Öyküler; bilgisayar ortamında 12 punto büyüklüğünde Times New Roman karakterinde, 195 satır aralığında, yana yaslanmış biçimde yazılmalı ve en fazla iki bin kelimeyle sınırlandırılmalıdır. İmla ve yazım kurallarına uygun yazılmayan eserler değerlendirmeye alınmayacak.

Seçici kurul başvurular tamamlandıktan sonra toplanıp seçimini yapacak ve Sincan Belediyesi tarafından belirlenecek bir tarihte kamuoyuna sonuçlar duyurulacak.

Yarışmada her kategorinin birincisine 3.000 lira, ikincisine 2.000 lira, üçüncüsüne İse 1.000 lira para ödülü verilecek. Ayrıca 2 esere 500 lira motivasyon ödülü takdim edilecek.