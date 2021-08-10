Sincan Belediyesi Parkları Kauçuk ile Kaplıyor

Sincan Belediyesi çocuk parklarını yeniliyor. Parklardaki oyuncaklar bakım ve onarımdan geçiriliyor, zemini ise kauçuk ile kaplanıyor. Böylece parklar estetik bir görünüme kavuşuyor, miniklerse eğlenceli vakit geçiriyor.



Sincan Belediyesi, çocukların daha rahat ve güvenli ortamlarda oyun oynayarak keyifli zaman geçirmeleri amacıyla 11 adet parkta yenileme çalışması başlattı.



Ahmet Erbağ, Ş. Musa Dinç, Sinan Şamil Sam, Ahi, Ş. Nezir Yılmaz,

Ş. Alper Kaymakçı, Yunus Emre, Makedonya-Struga, Osman Gazi

Murat Hüdavendigar, Kıbrıs Caddesi Parklarında ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor.

Parklar Kauçuk Zeminle Buluşuyor

Parklar güvenlik kameraları aracılığıyla 7/24 kayıt altına alınıyor, her türlü bakım ve onarım işlemleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle gerçekleştiriliyor. Kauçuk zemin uygulaması ile parklar estetik ve modern bir görünüme kavuşuyor. Parklara ayrı bir güzellik katan kauçuk kaplama uygulaması ile çocukların daha hijyenik ve rahat bir ortamda vakit geçirmeleri, doyasıya eğlenmeleri hedefleniyor.

Kısa süre içinde tamamlanması planlanan kauçuk zemin uygulaması ailelerin de beğenisini topladı.