Sincan Belediyesi Personelinden Kan Bağışı

Sincan Belediyesi çalışanları 29 Ekim- 4 Kasım Kızılay Haftasında örnek bir davranış sergiledi. Lale Meydanında bulunan Kızılay Kan Alma Merkezi’nde kan bağışında bulundu, vatandaşlara da çağrı yaptı.

Sincan Belediyesi çalışanları gönüllü oldu. Kızılay’a destek olmak ve farkındalık yaratmak adına Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve çalışanlar Lale Meydanı’nda bulunan Kızılay'a ait kan Alma Merkezi’ne giderek bağışta bulundu. Önce gerekli evraklı dolduran çalışanlar sırayla kan verdi, şifa bekleyen hastalara umut oldu.

“İhtiyacımız olmadan da kan verelim, bağış yapalım. Bir gün bizim veya sevdiklerimizin kana ihtiyacı olabilir. Sizler de Kızılay haftası vesilesiyle Kızılay merkezlerine başvurarak kan bağışında bulunabilirsiniz.” sözleriyle herkesi kan vermeye çağırdılar. Sincan Belediyesi personellerinin yanı sıra alandan geçen vatandaşlar da kan bağışında bulundu.