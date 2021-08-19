  • BIST 1.439,860
  • Altın 487,62
  • Dolar 8,5180
  • Euro 9,9450
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Sincan Belediyesi Sinop Ayancık'a Tanker ve 4 Kişilik Ekip Gönderdi

Sincan Belediyesi sel felaketinden etkilenen bölgelere destek vermeye devam ediyor. Sinop Ayancık’ta çalışmalara katılması amacıyla bir su tankeri ve 4 kişilik ekip gönderildi.
Sincan Belediyesi Sinop Ayancık'a Tanker ve 4 Kişilik Ekip Gönderdi

Kastamonu’da selin açtığı yaraların sarılması için canla başla mücadele eden Sincan Belediyesi ekiplerine Gümürtler Köyü sakinleri teşekkür etti.  
Sincan Belediyesi sel afetinden etkilenen kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. 
Selden en çok etkilenen Kastamonu’ya 1 damperli kamyon, 1 lowbet, 1 hidrolik kepçe ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 500 gıda kolisi gönderen Sincan Belediyesi, Sinop Ayancık’a da destek için bir su tankeri ve 4 kişilik ekip gönderdi. Bölgeye ulaşan ekipler çalışmalara başladı. 

5-069.jpg

Kastamonulu Vatandaşlardan Sincan Belediyesine Teşekkür

Kastamonu’da selin izlerini silmeye çalışan ekipler kapanan köy yollarını açılıyor, nerede bir ihtiyaç varsa oraya koşuyor. 
Sincan Belediyesinin çalışmaları vatandaşın da takdirini topluyor. Azdavay ilçesine bağlı Gümürtler Köyü’ndeki vatandaşlar çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sincan Belediye Başkanımıza buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

7-035.jpg

“Zor Şartlarda Hizmet Veriyorlar”

Gümürtler Köyü Muhtarı ise, “Ankara Sincan Belediyesinden afet bölgesine gelmiş olan ekipler burada zor şartlarda hizmet vermeye çalışıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan Beye de vermiş olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür eder, saygılar sunarız.” dedi. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 35 meydanda ücretsiz internet20 Ağustos 2021 Cuma 00:30
  • 350 çocuk sünnet oluyor20 Ağustos 2021 Cuma 00:15
  • Tarımsal ürünler ekonomik gelire dönüşüyor19 Ağustos 2021 Perşembe 02:15
  • Pursaklar’daki yatırımları incelediler19 Ağustos 2021 Perşembe 02:00
  • ‘Alo çöp’ gece gündüz görevde19 Ağustos 2021 Perşembe 01:45
  • Kahramankazan Belediyesi İstekleri dinliyor19 Ağustos 2021 Perşembe 01:15
  • Vali ve Kaymakamlar Türk Otağı'nda toplandı19 Ağustos 2021 Perşembe 01:00
  • Zabıtadan bilgilendirici broşür 19 Ağustos 2021 Perşembe 00:45
  • Depolara temizlik19 Ağustos 2021 Perşembe 00:30
  • Duvarlar sanata dönüşüyor19 Ağustos 2021 Perşembe 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti