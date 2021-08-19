Sincan Belediyesi Sinop Ayancık'a Tanker ve 4 Kişilik Ekip Gönderdi

Sincan Belediyesi sel felaketinden etkilenen bölgelere destek vermeye devam ediyor. Sinop Ayancık’ta çalışmalara katılması amacıyla bir su tankeri ve 4 kişilik ekip gönderildi.

Kastamonu’da selin açtığı yaraların sarılması için canla başla mücadele eden Sincan Belediyesi ekiplerine Gümürtler Köyü sakinleri teşekkür etti.

Sincan Belediyesi sel afetinden etkilenen kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor.

Selden en çok etkilenen Kastamonu’ya 1 damperli kamyon, 1 lowbet, 1 hidrolik kepçe ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 500 gıda kolisi gönderen Sincan Belediyesi, Sinop Ayancık’a da destek için bir su tankeri ve 4 kişilik ekip gönderdi. Bölgeye ulaşan ekipler çalışmalara başladı.

Kastamonulu Vatandaşlardan Sincan Belediyesine Teşekkür

Kastamonu’da selin izlerini silmeye çalışan ekipler kapanan köy yollarını açılıyor, nerede bir ihtiyaç varsa oraya koşuyor.

Sincan Belediyesinin çalışmaları vatandaşın da takdirini topluyor. Azdavay ilçesine bağlı Gümürtler Köyü’ndeki vatandaşlar çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sincan Belediye Başkanımıza buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

“Zor Şartlarda Hizmet Veriyorlar”

Gümürtler Köyü Muhtarı ise, “Ankara Sincan Belediyesinden afet bölgesine gelmiş olan ekipler burada zor şartlarda hizmet vermeye çalışıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan Beye de vermiş olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür eder, saygılar sunarız.” dedi.

