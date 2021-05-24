  • BIST 1.452
  • Altın 506,103
  • Dolar 8,3833
  • Euro 10,2390
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 15 °C
»

Sincan Belediyesi, sokak hayvanları için mama üretimine başladı

Sincan Belediyesi yeni bir tesis kurarak mama üretimine başladı. Tesiste ışıl işlem görmemiş gıdalar özel bir işlemden geçirilerek mama haline getiriliyor.
Sincan Belediyesi, sokak hayvanları için mama üretimine başladı

Sincan Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Sıfır atık konusunda ödülü  Sincan Belediyesi, atığı önlemek için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.  

Kompost ve Mama Üretim Ünitesi kuruldu

Organik atıkları değerlendirerek kompost makinesi aracılığıyla aylık ortalama 550 kg organik gübre üretimi devam eden, Sincan Belediyesi sokaktaki hayvanlar için de kolları sıvadı.

dsc05508.jpg

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde mama üretimi yapılmaya başlandı. Kompost ve Mama Üretim Ünitesi’nde haftalık 400 kg mama üretiliyor. Pazarlarda ve marketlerde ısıl işlem görmemiş atıklar; ekmek, etler, çeşitli sebzeler, yumurta kabukları ünitede çeşitli işlemlerin ardından mamaya dönüştürülüyor. Üretilen yaş mama sokak hayvanlarına veriliyor. Belediye, bu şekilde israfın önüne geçmeyi hedefliyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri hazırlanan mamayı hem barınaktaki hayvanlara, hem de belirlenen besleme noktalarında hayvanlarla buluşturuyor. 

sincan-belediye-baskani-murat-ercan-003.jpg

Ercan: Sıfır Atık Bir Yaşam Biçimi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sıfır Atık bir yaşam biçimi diyoruz, bu ifadeyi boşa kullanmıyoruz. Sıfır atık demek verimliliğin artması ülke ekonomisine katkı demek. İsrafın önüne geçilmesi ve maliyetlerin önüne geçilmesi demek. Çevresel risklerin azaltılması paralelinde daha sağlıklı çevre, daha sağlıklı insan demek. Bu nedenle sıfır atık seferberliğini destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Ekiplerimiz park ve bahçelerimizde kullanılmak üzere organik gübre üretiyordu. Buna ek olarak sokak hayvanları için mama üretimine de başladı. Haftalık 400 kg yaş mama üretilerek hayvanlara veriyoruz. Sıfır atık konusundaki hassasiyetimizi güçlendirerek, yeni uygulamalarla yolumuza devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Çankırı Belediyesini Ziyaret Etti25 Mayıs 2021 Salı 00:25
  • Bağlantı yolu trafiğe açıldı25 Mayıs 2021 Salı 00:23
  • Ankara'da kapsamlı ızgara ve alt geçit temizliği gerçekleştiriyor25 Mayıs 2021 Salı 00:21
  • Altındağlı kadınların hayatı değişiyor25 Mayıs 2021 Salı 00:20
  • Ankara'da FETÖ'nün 'Hicret Abisi' yakalandı24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:01
  • Ankara'da 30 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:03
  • Bisikletçilerden tam not aldı24 Mayıs 2021 Pazartesi 04:21
  • Büyükşehir'in kırsal destekleri umut ışığı oluyor24 Mayıs 2021 Pazartesi 03:22
  • Başkan Altınok, Cumhuriyet Kulesi'nin açılış tarihini verdi24 Mayıs 2021 Pazartesi 02:27
  • Ankara'nın en fazla ziyaret edilen özel müzesi ziyaretçilerini bekliyor24 Mayıs 2021 Pazartesi 01:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti