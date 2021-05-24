Sincan Belediyesi, sokak hayvanları için mama üretimine başladı

Sincan Belediyesi yeni bir tesis kurarak mama üretimine başladı. Tesiste ışıl işlem görmemiş gıdalar özel bir işlemden geçirilerek mama haline getiriliyor.

Sincan Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Sıfır atık konusunda ödülü Sincan Belediyesi, atığı önlemek için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Kompost ve Mama Üretim Ünitesi kuruldu

Organik atıkları değerlendirerek kompost makinesi aracılığıyla aylık ortalama 550 kg organik gübre üretimi devam eden, Sincan Belediyesi sokaktaki hayvanlar için de kolları sıvadı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde mama üretimi yapılmaya başlandı. Kompost ve Mama Üretim Ünitesi’nde haftalık 400 kg mama üretiliyor. Pazarlarda ve marketlerde ısıl işlem görmemiş atıklar; ekmek, etler, çeşitli sebzeler, yumurta kabukları ünitede çeşitli işlemlerin ardından mamaya dönüştürülüyor. Üretilen yaş mama sokak hayvanlarına veriliyor. Belediye, bu şekilde israfın önüne geçmeyi hedefliyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri hazırlanan mamayı hem barınaktaki hayvanlara, hem de belirlenen besleme noktalarında hayvanlarla buluşturuyor.

Ercan: Sıfır Atık Bir Yaşam Biçimi

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Sıfır Atık bir yaşam biçimi diyoruz, bu ifadeyi boşa kullanmıyoruz. Sıfır atık demek verimliliğin artması ülke ekonomisine katkı demek. İsrafın önüne geçilmesi ve maliyetlerin önüne geçilmesi demek. Çevresel risklerin azaltılması paralelinde daha sağlıklı çevre, daha sağlıklı insan demek. Bu nedenle sıfır atık seferberliğini destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Ekiplerimiz park ve bahçelerimizde kullanılmak üzere organik gübre üretiyordu. Buna ek olarak sokak hayvanları için mama üretimine de başladı. Haftalık 400 kg yaş mama üretilerek hayvanlara veriyoruz. Sıfır atık konusundaki hassasiyetimizi güçlendirerek, yeni uygulamalarla yolumuza devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.