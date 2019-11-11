Sincan Belediyesi yatırım ve çalışmalarıyla örnek oluyor

Sincan Belediyesi, yaklaşık 150 milyon liralık yatırımları ve borçsuz bütçesiyle diğer belediyelere örnek oluyor. Kaynaklarını en etkin kullanan yönetimlerden biri olan belediye yatırımları ile dikkat çekiyor.

Sincan Belediyesi; borcu olmayan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kasasında parası olan belediyelerden birisi oldu. Yaptığı yatırım ataklarıyla dikkat çeken belediye, Millet Kıraathaneleri’nden Ankara’nın En büyük Kültür ve Kongre Merkezi’ne, kapalı spor salonundan çok amaçlı salonlara kadar birçok yatırıma imza atarak dikkatleri üzerine çekiyor.

ANKARA’NIN EN BÜYÜK KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

Toplam 25 bin 500 metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip merkezin inşasına başlandı. Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi olacak proje tamamlandığında Türkiye’deki sayılı merkezlerden birisi olacak. Merkez; konser, toplantı, uluslararası seminer ve bilgi şölenlerine de ev sahipliği yapacak.

Sözleşme bedeli 60 milyon lira olan Kültür ve Kongre Merkezi; 2 bin 561 kişilik kongre salonu, sergi ve dinlenmelik alanı, Millet Kıraathanesi, 3 adet okuma salonu, güngörmüşler ve hanımlar lokali, nikâh ve toplantı salonu gibi sosyal donatılarıyla vatandaşlara hizmet verecek.

BAŞKENT’İN ÖNEMLİ SPOR TESİSLERİNDEN BİRİSİ OLACAK

Gökçek Mahallesi’nde inşa edilen tesisin yüzde 95’i tamamlandı. Ankara’nın önemli spor tesislerinden biri olması hedeflenen Sincan Kapalı Spor Salonu; salon futbolundan basketbola, voleyboldan hentbola kadar pek çok müsabakaya ev sahipliği yapacak.

ÇOK AMAÇLI KÜLTÜR MERKEZİ TAMAMLANIYOR

Fatih Mahallesi’nde Tuğra Anıtı’nın arkasında 12 bin 975 metre karelik arsa üzerinde toplam 21 bin 159 metre kare kapalı inşaat alanına sahip çok amaçlı Kültür Merkezinin de yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Merkezin sözleşme bedeli ise yaklaşık 30 milyon lira.

MİLLET EVİ GELİYOR

7’den 70’e her kesimin uğrak noktası olacak “Millet Evi” Sincan’a fark katacak. 6.207.980,00 TL bütçe ayrılan Millet Evi’nde Bay-Bayan Spor Salonu, Squash Salonları, Çocuk Eğlence ve Oyun Alanları,7D Sinema Salonları, Bay-Bayan Millet Kıraathanesi, 2 adet Kütüphane, İş Uğraş Atölyesi ve Derslikler yer alacak.

5 KONAK DAHA

Sincan Belediyesi, yoğun ilgi gören Hanımlar ve Güngörmüşler Konakları’na yenilerini ekledi. Kadınların sosyal hayatın içerisinde yer alabilmeleri amacıyla inşa edilen 24 konağa 5 yeni konak daha ekleyerek konak sayısını 29’a çıkarttı. 5 yeni konak için 1 buçuk milyon liralık bütçe harcandı.

PAZAR YERLERİNİN ÜZERİ KAPATILDI

Sincan Belediyesi vatandaşların dört mevsim rahat alışveriş yapabilmelerine imkân sağlamak için Pazar yerlerinin üzerini kapatıyor. İlk olarak Temelli Pazar yerinin üzeri kapatıldı. Pazar alanının üzerinin kapatılması hem vatandaşı hem de Pazar esnafını sevindirdi.

ASFALT VE YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başkan Ercan’ın göreve başladığı günden itibaren asfalt kırığı ile birlikte 137 bin 923 ton asfalt serimi yapıldı. 315 bin 250 metre yeni yol açılarak bu yollara 40 bin 980 ton asfalt kırığı, 96 bin 943 ton asfalt atıldı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA





