Sincan Belediyesinde öncelikler yardım

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Gerekirse belediye çalışmalarına ayrılan ödeneği yardım faaliyetlerine aktarırız” dedi.

Başkent ’in 500 bini aşkın nüfusuyla büyük ilçeleri arasında yer alan Sincan’da koronavirüs önlemleri Sincan Belediyesi tarafından yoğun şekilde alınmaya devam ediyor. Sahaya bizzat inerek şoför esnafına maske, eldiven ve dezenfektan dağıtan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Salgınla mücadele için her imkanı seferber ediyoruz. Gerekirse belediye çalışmalarına ayrılan ödeneği yardım faaliyetlerine aktarırız” dedi. Ayrıca Ercan , Mübarek Ramazan ayında kültürel faaliyet ve programları internet ve televizyon üzerinden yapmayı planladıklarını belirtti.

MASKE DAĞITIMI DEVAM EDİYOR

Bugüne dek yüzbinlerce maske dağıttıklarını belirten Ercan , “Pazar yerlerinde, polis noktalarında, şehrin farklı lokasyonlarında bugüne kadar yüzbinlerce maske dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Marketlerde, pazar yerlerinde giriş çıkışlarla ilgili zabıtamız gerektiğinde emniyetimizle işbirliği içinde düzenlemeleri yapıyor. Dezenfeksiyon çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

KİMSENİN AÇ KALMASINI İSTEMİYORUZ

Gıda yardımlarının önemine değinen Ercan, “Gıda yardımı ve çeşitli maddi yardımlar bizim için çok önemli. Her yıl yaptığımız gibi bu süreçte kat be kat arttırarak devam ediyoruz. Aç ve açıkta kimsenin kalmasını istemiyoruz, gerekirse belediyenin yürüttüğü birçok çalışmanın ödeneğini buraya aktararak yolumuza devam ederiz, edeceğiz” diye konuştu.

RAMAZAN’DA DİJİTALE GEÇMEYİ PLANLIYORUZ

Her yıl Lale Meydanı’nda yapılan Ramazan programlarının bu yıl dijitale kaydırılabileceğinin de sinyalini veren Ercan, “Ramazan ayında internet ortamında oluşturacağımız yayınlar üzerinden veya televizyon yayınları üzerinden birlikte olmayı planlıyoruz, çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

LALE ÖRNEĞİ: LALENİN 15 GÜNLÜK GÜZELLİĞİ İÇİN 1 YIL SABIR EDİLİR

Covid-19 salgınıyla ilgili dikkat çekici bir örnek veren ve Sincanlılara uyarılarda bulunan Ercan, “ Şehrimizin sembolü, güzelliğin timsali laleler açmaya başladı . Laleler eşsiz güzellikte çiçekler, ama 15 gün ömürleri var. 15 günlük temaşa zevkini tattırmak için bir yıl sabırla beklerler. Biz de laleler gibi bu süreçte biraz sabredelim, sonra baharın coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Laleler bu güzelliğinin yanında tasavvufta vahdeti yani birliği temsil eder. Biz de birlik içerisinde, dayanışma içerisinde olduğumuz zaman Allah’ın izniyle bu süreçten çıkıp baharı coşkuyla kutlayacağız. Yetkililerin, uzmanların belirttiği kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Kişisel hijyen konusunda hassas olalım, maskesiz dolaşmamaya gayret edelim. Gerekmedikçe asla dışarıya çıkmayalım. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” diye konuştu.



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

