Sincan Belediyesinden Çevre Hassasiyeti 

Sincan Belediyesi, büyük bir alana kurduğu eko çiftlik ile geri dönüşüm çalışmalarında öncü oluyor.

Sincan Belediyesi iklim değişikliğini en aza indirebilmek adına önemli çalışmalara imza atıyor. Ödül üstüne ödül aldığı sıfır atık çalışmalarıyla örnek gösterilen Sincan Belediyesi çevre hassasiyetine gösterdiği duyarlılığıyla da takdir topluyor.

İklim Değişikliği ile Mücadele

Sincan Belediyesi, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, iklim değişikliğine karşı kapasitesini artırmak ve farkındalığını ortaya çıkarmak için çalışmalarında çevre hassasiyetine ayrı önem veriyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yaptığı açıklamada önceliklerinin çevre duyarlılığı olduğunu vurguladı.

Başkan Ercan, “Sincan kütüphaneler şehri haline geldi. Kültür- sanat yatırımlarımız, sportif tesislerimizi var ama Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak bizim gündemimizin hep birinci sırasında yer alıyor. “diye konuştu.

Sincan’da Çöp Yok! Her Şey Geri Dönüşümde

“Sincan sıfır atıkla özdeşleşti” diyen Başkan Ercan Sincanlıların da sıfır atık konusunda bilinçlendiğine dikkati çekti. Ercan, “2 yılda 120 bin kişiye eğitim verdik. Bu eğitimlerle Sincan’da kişi başına 1200 gram olan atık miktarını 800 grama düşürdük. Bu şu anlama geliyor; Sincan nüfusu 600 bin civarında yani 200 bin kişi artık hiç atık çıkarmıyor. “dedi.

Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi ile Atıklar Çöp Olmaktan Çıkıyor

Başkan Ercan, “Sıfır atık konusunda çığır açan Sincan Belediyesi ilçeye öyle özel bir çiftlik kazandırdı ki; yemyeşil doğada, mis gibi havada hem çeşitli ürünler yetiştiriliyor hem de atıklar dönüştürülerek yeniden kullanıma sunuluyor. Sokak hayvanları için yaş mama üretimi devam ederken, atık malzemelerden oluşturulan çocuk oyun parkı ve geri dönüşüm müzesiyle de ziyaretçilerini ağırlıyor.” diye konuştu.

Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi’ni anlatan Başkan Ercan,” Eko çiftlik kendi içinde biyolojik döngüyü de barındıran bir eko sistem. Orda alabalık çiftliğinden biyogaz üretimine kadar, kurtçuk solucan üretiminden sokak hayvanları için yaş mama, kompost üretimine kadar birçok ünite var. Geri dönüşümden oyun grubu yaptığımız açık hava geri dönüşüm müzemiz var. Gübre üretimi ile başladık. Şimdi sokak hayvanlarımız için çok zengin içerikli mama üretimi de yapıyoruz. Et atıkları, marketler, pazarlardan organik atıkları topluyoruz. Gıda mühendisleri ve veterinerler eşliğinde hayvanların cinsiyetine, hastalık durumuna özelliklerine göre uygun mamayı üretiyoruz.” dedi.

Sincan Belediyesi Vatandaşlara Yemyeşil Alanlar Sunuyor

Sincan Belediyesi’nin ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını Avrupa standartlarının üstüne çıkararak örnek bir belediye olduğunu vurgulayan Başkan Ercan, “Yeşil alanlara her yıl yenileri ekleniyor. Sincan Belediyesi ilçeye 24 park daha kazandırarak vatandaşların hizmetine sundu. Toplam park sayısı 377’ye yükseldi.

Başkan Ercan kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da yükseltecekleri söyledi, “Kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı Avrupa standartlarının üzerine çıkardık. 10 metrekareyi geçmiş durumdayız, en az 11 metrekare yapacağız yakın zamanda.“ açıklamasında bulundu.

Temiz Enerji Girişimi: Sincan Belediyesi Güneş Enerji Sisteminden Yararlanıyor

Ercan, “Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırmasını sağlamaya yönelik çalışmalarını hızlandıran Sincan Belediyesi belediyenin enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak şekilde güneş enerji sisteminden yararlanıyor. Biz şu anda belediye ihtiyacımızı karşılayacak şekilde güneş enerji sistemimizi kurduk. Kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Sincan’da dünyanın en büyük panel entegre tesis fabrikamız var, tabi onlarla da bu konuda birlikte proje yürütüyoruz.“ açıklamalarında bulundu.