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Sincan Belediyesi'nden Filyasyon Çağrı Merkezi

Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Sincan Sağlıklı Hayat Merkezi’ne filyasyon çağrı merkezi kuruldu. 
Sincan Belediyesi'nden Filyasyon Çağrı Merkezi

Sincan’da 14 Şubat’ta başlatılan dezenfeksiyon seferberliği devam ediyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede aylardır hummalı bir çalışma yürüten Sincan Belediyesi, halk sağlığını korumak adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü ekiplerinin teknolojik altyapı desteğiyle daha önce kurulmuş olan Vefa Destek Çağrı Merkezi uygulamasının bir benzeri de Sincan Sağlıklı Hayat Merkezi’ne kuruldu. Böylece sağlık çalışanları ile vatandaşlar arasında köprü kurularak filyasyon çalışmaları çok daha hızlı gerçekleştiriliyor.

cagri-merkezi-5.jpgKoronavirüs testi pozitif çıkan vakaların temas ettiği kişiler araştırılıyor, evden çıkmamaları noktasında uyarılıyor. Saha ekiplerine gerekli bilgiler verilip,  hastalar bilgilendiriliyor, nasıl bir yol izleneceği anlatılıyor. Sağlık kuruluşuna gitmesi gereken hastalar yönlendiriliyor. Filyasyon ekipleri çağrı merkezine gelen çağrılar üzerinden çok titiz bir çalışma yürütüyor. 

Koronavirüs şüphesi olan vatandaşlar 0312 985 00 40 no’lu çağrı merkezini arayarak istek, talep ve şikâyetlerini bildirebiliyor. Böylelikle kurulan sistemle yaşanacak yoğunlukların önüne geçiliyor. 

Sincan Belediyesinden Akıllı Belediyecilik Hizmetleri
Koronavirüs tedbirleri kapsamında “evde kal” çağrılarına uyan vatandaşlar için, Sincan Belediyesi Akıllı Belediyecilik hizmetlerinin de kapsamını genişletti.

 “2020 – 2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı” rehberliğinde  “E-Eksper” ve  “E-İskan” uygulamaları www.sincan.bel.tr internet adresinden “E-Belediye Hizmetleri” altında kullanıma sunuldu. Uygulamaların tamamlayıcısı niteliğinde ve Covid-19 salgını önlemi kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü servislerine uzaktan erişimi sağlayan “Telegram İletişim Grupları” oluşturuldu.

Aynı şekilde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ilişkin, “E-Rayiç” uygulaması ile tapu işlemlerinde kullanılacak rayiç değer bilgileri online olarak alınabiliyor. “E-Beyan” uygulaması ile vatandaşlar Belediyeye gelmeden emlak beyanında bulunabiliyorlar. Bu hizmetlere www.sincan.bel.tr internet adresinden “E-Belediye Hizmetleri” bölümünden rahatlıkla ulaşılabiliyor.

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