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Sincan Belediyesi’nden İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli 

Sincan Belediyesi, yardımlaşma konusunda örnek olmaya devam ediyor. Zor bir süreçten geçilen bugünlerde Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ekonomik yönden durumu iyi olmayan ailelere yardımlarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sincan Belediyesi’nden İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli 

Sosyal Belediyeciliği görev benimseyen Sincan Belediyesi, kış günlerinde unutmadığı yaşlılara, evlerinden çıkamayan engelli vatandaşlara ve yoksul ailelere gıda yardımı için seferber oldu.

Yemekler Steril Ortamda Hazırlanıyor
İlçede tespit edilen evlere, iki öğün olmak üzere sıcak yemekler hazırlayan belediye ekipleri, hijyen kuralarına da önem veriyor.

Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yardımı gerçekleştirilen 1000 kişiye steril ortamda hazırlanan yemekler tek kullanımlık kaplarda titizlikle kapılarına kadar götürülüyor.

Sincan Belediyesi, 65 haneye gıda yardım kolisinin yanı sıra 20 çuval odun dağıtımı da yaptı. Zor süreçten geçilen bugünlerde Sincan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmaya devam etmeyi planlıyor.

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