Sincan Belediyesi’nden İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli

Sincan Belediyesi, yardımlaşma konusunda örnek olmaya devam ediyor. Zor bir süreçten geçilen bugünlerde Sincan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ekonomik yönden durumu iyi olmayan ailelere yardımlarını tüm hızıyla sürdürüyor.