Sincan Belediyesi’nden satılık: 557 adet parsel arsa

Sincan Belediyesi'nden satılık arsa... Murat Ercan yönetimindeki Sincan Belediyesi, Esenler ile Polatlar mahallelerinde bulunan ve toplam 375.338,85 m2 yüzölçümüne sahip 557 adet parsel arsayı ihale ile satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Belediye’nin satışa çıkardığı 557 adet parsel imar planında Küçük Sanayi Alanı olarak belirlenmiş durumda.
İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 13.01.2021 tarihinde saat 15:00’da Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleşecek.
İhale inanında, satılacak taşınmazın muhammen bedeli 84.300.942,40 TL olarak yer aldı.
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