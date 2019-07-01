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Sincan Belediyesinden şehit ailelerine Şanlıurfa gezisi

Sincan Belediyesi, geleneksel hale getirdikleri kültür gezilerinde bu sefer şehit ailelerine özel Şanlıurfa gezisi düzenledi.
Sincan Belediyesinden şehit ailelerine Şanlıurfa gezisi

AİLELER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI 

Şehit aileleri ve yakınları; Balıklıgöl, Urfa kalesi, Hz. İbrahim'in doğduğu mağara, Hz. Eyyub Peygamber (A.S.) Sabır Makamı ve Hz. Eyyub Peygamber (A.S.) Camii, Selahaddin Eyyubi Camii ile Şanlıurfa Müzesi’ni ziyaret ederek tarihi mekanlar hakkında rehber tarafından bilgilendirildi. 
Aileler, Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirterek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti. 
Başkan Ercan, “Bugün aziz vatanımızda huzur içinde yaşıyorsak; şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Onlara çok şey borçluyuz. Bizlere düşen, şehitlerimizin emanetine ve gazilerimize sahip çıkmaktır.” diye konuştu.
 

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