Sincan Belediyespor Bal'da Destan Yazıyor

Sincan Belediyespor Bölgesel Amatör Lig’de adeta destan yazıyor. 5. hafta Ankara D.S.İ Spor ile ikinci kez karşı karşıya gelen Sincan Belediyespor, 3-0’lık bir galibiyete daha imza atarak Ankara grubunu namağlup lider tamamladı.

Sincan Belediyespor bu başarısıyla adını çeyrek finale yazdırdı.

Yeşil sahalarda başarıdan başarıya koşan Sincan Belediyepor 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumunda Ankara D.S.İ ile ikinci kez karşı karşıya geldi. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan takıma destek için stadyumdaydı.

Sincan Belediyespor Ankara D.S.İ’yi 3-0 Mağlup Etti

Ev sahibi Sincan Belediyespor’un atak üstüne atak yaptığı mücadelede ilk gol ilk yarıda Fehmi Arslan’dan geldi. İkinci yarıya 1-0’lık galibiyetle moral depolayarak çıkan Sincan Belediyespor, ikinci gole Göksel Söyler ile kavuştu.

Ankara D.S.İ karşısında üstünlüğü garantileyen Sincan Belediyespor Eşref Keçeci’nin vuruşuyla bir kez daha topu ağlarla buluşturdu ve 3. golü yakaladı.

Ankara Grubunu Lider Tamamladı, Çeyrek Finale yükseldi

Maçı 3-0’lık skorla kazanan Sincan Belediyesporlu futbolcular büyük heyecan yaşadı. Başkan Murat Ercan sahaya inerek futbolcuları kutladı, başarılarının devamını diledi.

Sincan Belediyespor başarısıyla Ankara grubunu namağlup lider tamamladı, çeyrek finale yükseldi. Sincan Belediyespor’un çeyrek final rakibi ise Bolu Abant FK olacak.