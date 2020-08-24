Sincan Belediyespor lider tamamladı

Sincan Belediyespor; 2019-2020 sezonuna yeni yönetim, yeni teknik ekip ve yeni transferlerle hızlı başladı.

Oynanan maçlarda rakip filelere 67 gol atıp kalesinde sadece 12 gol görerek en çok gol atan ve en az gol yiyen takım olan Sincan Belediyespor izleyicilere keyif verdi. Taraflı tarafsız herkesin beğeniyle izlediği bir takım görüntüsü oluşturdu. Oyuncuların saha içerisindeki uyumu, teknik direktör Eyüp Kökverdi’nin oyunculara yaklaşımı, taraftarın desteği bir araya gelince lig maratonu şampiyonlukla sonuçlandı.

BAŞKAN ERCAN SİNCAN BELEDİYESPOR’U KUTLADI

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan namağlup şampiyon olan Sincan Belediyespor’u tebrik etti, “Sizler başarının tesadüf olmadığını, zorlu müsabakalarda ortaya koyduğunuz mücadele ile gösterdiniz. Her zaman Sincan Belediyesi markasını en iyi şekilde taşımanın gayreti ve hassasiyetine sahip oldunuz. Ankara Süper Amatör Ligi 2019-2020 sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayan “Sincan Belediyesporumuzu futbolcularımızı, yönetimi, teknik ekibi ve taraftarlarını kutluyorum. Sporcularımıza desteğimiz sürecek. Bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Sincan Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Tarman da Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan başta olmak üzere destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Tarman, “Sincanımızı özveri ve gayret ile temsil eden Sincan Belediyespor Kulübü futbolcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ederim. Kulübümüze desteklerini esirgemeyen, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan Beyefendi başta olmak üzere; destek veren herkese, son saniyeye kadar takımızı yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza ve Sincan halkına şükranlarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.

Sincan Belediyespor Teknik Direktör Eyüp Kökverdi’nin sezona bakışı ise şu şekilde;

“Lig başladığında 11. haftaya kadar oynadığımız tüm maçları kazandık. 11. haftada en yakın rakibimiz olan Ankara D.S.İ Spor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak ilk yarıyı 13 maçta 12 galibiyet 1 beraberlikle tamamladık. İkinci yarı 22. haftaya ulaştığımızda ise sadece bir beraberlik daha alarak namağlup unvanımızı koruduk. Her maçın hikayesi farklıdır ve biz 22 maçta farklı hikayeler yazarak şampiyonluğa ulaştık. Önümüzdeki yıl hedefimiz bu seneki gibi şampiyon olup takımı Bölgesel Amatör Lig’den, 3. Lige çıkarmak. Bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan Bey’e, her zaman arkamızda duran, maddi manevi desteğini her zaman hissettiğimiz Kulüp Başkanımız Süleyman Tarman’a, kulüp yöneticilerimize, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum.”

HEDEF 3. LİG

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Sincan Belediyespor’un hedefi ise direkt 3. Lig e çıkmak. Aynı teknik ekiple yoluna devam edecek olan Sincan Belediyespor, mevcut oyuncu kadrosuna yapacağı takviyelerle önümüzdeki sezona bomba gibi girmeyi planlıyor. Zorlu müsabakalar oynayacak olan Sincan Belediyespor, yeni sezonda da şampiyon olmak için tüm şartları zorlayacak.