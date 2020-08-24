  • BIST 1.108
  • Altın 457,498
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6879
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Sincan Belediyespor lider tamamladı

Sincan Belediyespor; 2019-2020 sezonuna yeni yönetim, yeni teknik ekip ve yeni transferlerle hızlı başladı.
Sincan Belediyespor lider tamamladı

Oynanan maçlarda rakip filelere 67 gol atıp kalesinde sadece 12 gol görerek en çok gol atan ve en az gol yiyen takım olan Sincan Belediyespor izleyicilere keyif verdi. Taraflı tarafsız herkesin beğeniyle izlediği bir takım görüntüsü oluşturdu. Oyuncuların saha içerisindeki uyumu, teknik direktör Eyüp Kökverdi’nin oyunculara yaklaşımı, taraftarın desteği bir araya gelince lig maratonu şampiyonlukla sonuçlandı.

BAŞKAN ERCAN SİNCAN BELEDİYESPOR’U KUTLADI
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan namağlup şampiyon olan Sincan Belediyespor’u tebrik etti, “Sizler başarının tesadüf olmadığını, zorlu müsabakalarda ortaya koyduğunuz mücadele ile gösterdiniz. Her zaman Sincan Belediyesi markasını en iyi şekilde taşımanın gayreti ve hassasiyetine sahip oldunuz. Ankara Süper Amatör Ligi 2019-2020 sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayan “Sincan Belediyesporumuzu futbolcularımızı, yönetimi, teknik ekibi ve taraftarlarını kutluyorum. Sporcularımıza desteğimiz sürecek. Bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar diliyorum.” diye konuştu.

3-079.jpg

Sincan Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Tarman da Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan başta olmak üzere destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Tarman, “Sincanımızı özveri ve gayret ile temsil eden Sincan Belediyespor Kulübü futbolcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ederim. Kulübümüze desteklerini esirgemeyen, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan Beyefendi başta olmak üzere; destek veren herkese, son saniyeye kadar takımızı yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza ve Sincan halkına şükranlarımı sunarım.” ifadelerini kullandı. 

Sincan Belediyespor Teknik Direktör Eyüp Kökverdi’nin sezona bakışı ise şu şekilde;
“Lig başladığında 11. haftaya kadar oynadığımız tüm maçları kazandık. 11. haftada en yakın rakibimiz olan Ankara D.S.İ Spor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak ilk yarıyı 13 maçta 12 galibiyet 1 beraberlikle tamamladık. İkinci yarı 22. haftaya ulaştığımızda ise sadece bir beraberlik daha alarak namağlup unvanımızı koruduk. Her maçın hikayesi farklıdır ve biz 22 maçta farklı hikayeler yazarak şampiyonluğa ulaştık. Önümüzdeki yıl hedefimiz bu seneki gibi şampiyon olup takımı Bölgesel Amatör Lig’den, 3. Lige çıkarmak. Bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan Bey’e, her zaman arkamızda duran, maddi manevi desteğini her zaman hissettiğimiz Kulüp Başkanımız Süleyman Tarman’a, kulüp yöneticilerimize, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum.” 

2-091.jpg

HEDEF 3. LİG
Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Sincan Belediyespor’un hedefi ise direkt 3. Lig e çıkmak.  Aynı teknik ekiple yoluna devam edecek olan Sincan Belediyespor, mevcut oyuncu kadrosuna yapacağı takviyelerle önümüzdeki sezona bomba gibi girmeyi planlıyor. Zorlu müsabakalar oynayacak olan Sincan Belediyespor, yeni sezonda da şampiyon olmak için tüm şartları zorlayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Down sendromlu sporcunun örnek başarı hikayesi24 Ağustos 2020 Pazartesi 04:04
  • Başkentlilere tatlı sürpriz24 Ağustos 2020 Pazartesi 03:39
  • Dostlarımız unutulmuyor24 Ağustos 2020 Pazartesi 02:45
  • Ankara İtfaiyesi başkentlileri uyardı24 Ağustos 2020 Pazartesi 02:36
  • Parklar bakımdan geçiyor24 Ağustos 2020 Pazartesi 02:05
  • Dolmuş durakları yenileniyor24 Ağustos 2020 Pazartesi 01:33
  • Ayasofya'nın Gli'sine Ankara'dan yeni arkadaş22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:13
  • Dolmuşlarda şeffaf kabin dönemi22 Ağustos 2020 Cumartesi 05:05
  • Sincan Belediyesi'nden Filyasyon Çağrı Merkezi22 Ağustos 2020 Cumartesi 04:33
  • Başkan Köse’den Pazar Denetimi22 Ağustos 2020 Cumartesi 04:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti