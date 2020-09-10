Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde anne- çocuk ünitesi hayata geçirilecek

Projede kapsamında, Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsü bünyesinde, Kadın Ceza İnfaz Kurumu ile Çocuk Ceza İnfaz Kurumu arasındaki boş arsaya çocuklarıyla birlikte kalan kadın hükümlü ve tutuklular için 5 bin 160 metrekare alana sahip ek bina inşa edildi.

'ÖZEL UYGULAMALAR GELİŞTİRİYORUZ'

Proje hakkında bilgi veren Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Banu Demirci Altay, 'İnfaz Kanunu'na göre 0-6 yaş grubu çocukların annelerinin talebi üzerine cezaevinde kalabildiklerini hatırlattı. Altay, "Bu çocukların sağlıklı bir şekilde hayata hazırlanmaları, toplumdan dışlanmamaları için onların ve annelerinin özel gruplar olduğu gözetilerek, pozitif ayrımcılık içeren özel uygulamalar geliştirmekteyiz. Bu çocukların mevcut cezaevi koşullarından olumsuz etkilendiklerinin farkında olarak çocuklarla ilgili değerlendirmelerimizi anne gözüyle yapıp, onların hüzün ve mutluluklarına ortak olmaya çalışıyoruz. Bu çocukların hiç şüphesiz masum olduklarını biliyoruz. Çocukların burada kaldıkları sürece cezaevinin koşullarından ve psikolojilerinin en az etkilenmesi için uzun süren çalışmalar neticesinde bu projeyi hayata geçirdik. Fiziki yapıda birçok değişiklikler yaparak, onlar için oyun alanı, kreş, ana sınıfı, sinema odası gibi imkanlar tanıdık. Ayrıca kurumumuzda bulunun psikolog, sosyolog, çocuk gelişim uzmanı ve sosyal çalışmacılar eşliğinde çocukları takip ederek, onların gelişimleri için oyun, oyuncaklar ve eğitsel faaliyetler geliştirdik" dedi.

'EVLERİNDEYMİŞ GİBİ SICAK ORTAM YARATMAYA ÇALIŞTIK'

Proje sayesinde çocuklara cezaevinde değil de sanki kendi evlerindeymiş gibi sıcak ortam oluşturmaya çalıştıklarını belirten Altay, "Projenin ilk uygulama alanı burası. Anne ve çocuk aynı odada tek başlarına kalabilecekler. Ünite içerisinde hem açık hem de kapalı oyun alanları var. Aynı zamanda ortak yaşam alanı, çamaşır yıkama ve mutfak gibi birçok imkan sunuyoruz. Psikologların anne ve çocuklarıyla özel görüşebilecekleri odalarımız var. Çok amaçlı salonlarda hem eğitsel hem de görsel sunumlar yapılabilecek. Amacımız, çocukların daha iyi bir psikolojiyle buradan ayrılmaları ve topluma sağlıklı bir şekilde adapte olabilmeleri. Açık olan bahçede de çocuklar öğretmenler eşliğinde eğitimlerini sürdürebilecekler. Bu projeyi hayata geçirdikten sonra Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda aynı projenin inşasına başlayacağız. Bu projelere sayesinde çocukların küçük ama kocaman yüreğinden tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Altay, yeni inşa edilecek kadın cezaevlerine de bu projenin yer alacağını ve sürekli hale getirileceğini sözlerine ekledi. Altay ayrıca çok küçük detayların tamamlanmasının ardından 10 gün içinde projenin hayata geçirileceğini söyledi.