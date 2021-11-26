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Sincan Dijital Dönüşüm Akademisi gençleri hayallerine yaklaştırıyor

“Dijital Dönüşüm Akademisi” Sincan’ı geleceğe taşıyacak, dijital dönüşüme ve her alanda yüksek verimliliğe hazırlayacak bir merkez olarak tasarlandı.
Sincan Dijital Dönüşüm Akademisi gençleri hayallerine yaklaştırıyor

Akademide gençler dijital dünyaya adım atıp, hayallerine yön verebilecek. Akademi bünyesinde E-ticaret ve dijital pazarlamadan el tasarım atölyesine; Elektro Laboratuvar Tasarım atölyesinden Robotik kodlama ve Maker atölyesine kadar birçok alanda uzman eğitmenler eğitim verecek. 
Sincan Belediyesi teknolojiye ilgi duyan vatandaşların dijitalleşme yolculuğuna ücretsiz rehberlik ediyor. E-ticaret, Robotik kodlama, oyun yazılımı gibi eğitimlerin yer aldığı “Dijital Dönüşüm Akademisi” ile gençler hayallerini gerçeğe dönüştürme şansını yakalıyor. 

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Dijital Dönüşüm Akademisinde neler var?

•    Dijital Platformlara Dair Eğitimler
•    Dijital Tasarım Atölyesi
•    Uzaktan Eğitim Atölyesi
•    E-Ticaret Eğitimi
•    Robotik Kodlama Eğitimi
•    Dijital Dünyada İnsan Kalabilmeyi Amaçlayan Manevi Eğitimler
•    Oyun Yazılımı Eğitimi
•    Dijital Platformlarda Hesap Açma ve Yönetme
•    Yurtdışı E-Ticaret Pazar Yerleri
•    SEO Uyumlu İçerik Üretme
•    Kişisel Gelişim Eğitimleri
•    PHOTOSHOP-3D Modelleme Eğitimleri 

Maker Atölyesi ve Robotik Kodlama Eğitimi

Maker atölyesi ile hayal gücü ve yaratıcı düşüncelerinin yardımıyla çocukların özgün ürünler ortaya çıkarmasına rehberlik ediliyor. Erken yaşta maker ve kodlama eğitimi alan çocuklar; zihinsel gelişim, problem çözme becerisi, planlama, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda kendini daha iyi geliştiriyor. 

E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi 

Teknoloji kullanımının artışı ve sosyal ağların hayatımızdaki yeri dijital alışverişi ve E-ticaretin kapılarını araladı. E ticaret ve dijital pazarlamayı meslek edinmek isteyen ya da merak edenler için Sincan Belediyesi bu alanda da eğitim içerikleri hazırladı. 

Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyenler “Dijital Dönüşüm Akademisi”ne sincan.bel.tr web adresi üzerinden başvurarak ücretsiz kayıt yaptırabilir. 

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