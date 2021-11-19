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Sincan Eko-Çiftlik Sıfır Atık Merkezi’nde dönüşüm ve üretim yapılıyor

Sincan Eko-Çiftlik Sıfır Atık Merkezi’nde yemyeşil doğada hem çeşitli ürünler yetiştiriliyor hem atıklar dönüştürülerek yeniden kullanıma sunuluyor hem de eğitim veriliyor. Sincan Belediyesi bu çiftlikte geri dönüşüm, üretim ve eğitimi bir arada sunuyor.
Sincan Eko-Çiftlik Sıfır Atık Merkezi’nde dönüşüm ve üretim yapılıyor

Sincan Belediyesi çevre bilinci tam, doğa dostu bir nesil yetiştirmek; sıfır atık ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla ilçeye büyük bir çiftlik kazandırdı. Bu çiftlikte toplanan atıklar geri dönüştürülerek tekrar kullanıma sunuluyor, çeşit çeşit sebze ve meyve üretiliyor, sokak hayvanları için yaş mama üretimi yapılıyor. 

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Eko çiftlik aynı zamanda bir eğitim yuvası. Öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği çiftlikte geri dönüşüm süreci anlatılıyor. Atık malzemelerden oluşturulan çocuk oyun parkı da miniklerin hem ilgisini çekiyor hem de eğlendiriyor.

Sokaktaki Can Dostlarımız İçin Mama Üretiliyor

Sokaktaki canlarımızı unutmayan Sincan Belediyesi tesiste ısıl işlem görmemiş gıdaları uygun işlemlerden geçirerek mama haline getiriyor. Günlük 400 kg yaş mama üretme kapasitesine sahip olan tesiste belediyenin ihtiyacı olan haftalık yaş mama bir günde üretiliyor. Üretilen mamalar belirlenen noktalara koyularak can dostlarımızın beslenme ihtiyacı karşılanıyor.

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Çiftlikte Yetiştirilen Sebzeler İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılıyor 

Bu çiftlikte domates, salatalık, biber, patlıcan gibi çeşit çeşit sebzeler yetiştirilerek üretime katkı sağlanıyor. Elde edilen ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 
Eko-Çiftlik’e ayrıca 3000’den fazla ağaç ve çalı dikildi. Mis kokulu çiçeklerden çiçek ve gül yolu oluşturuldu.

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Solucan Gübresi Üretim Kapasitesi Aylık 300 Kg

Ekim yapılan toprağın vitamin-mineral değerlerini koruyan, verimini suni gübresiz arttıran ve su ihtiyacını azaltan ürünlerin başında solucan gübresi geliyor. Sincan Belediyesi kırmızı Kaliforniya solucanı ile solucan gübresi üretimine devam ediyor. Öncelikle solucan maması hazırlanıyor. Mama; belediye binalarında tüketilen çayın posaları, pazar atıkları ile hayvan gübresini karıştırarak yapılıyor. Düzenli bakım ve besleme ile solucanlar mamayı tüketiyor ve ayda yaklaşık 300 kg gübre elde ediliyor. Gübre tesisteki ağaçlar, sebzeler, çiçeklerde kullanılıyor.

Çocuklara Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Kazandırılıyor

Adeta bir botanik bahçesi şeklinde tasarlan merkezde, çocuklar başta olmak üzere 7'den 70'e herkese sıfır atık ve geri dönüşüm süreci anlatılıyor. 

Merkezde ayrıca tamamı atık malzemelerden oluşturulan bir de çocuk parkı bulunuyor. Araba tekerlekleri, tahta, metal gibi atık malzemeler bir araya getirilerek oluşturulan parkta minikler eğlenerek öğreniyor.

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