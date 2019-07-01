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Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu: İyi ki buradasınız

Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu, Yaz Kur’an Kurslarına katılan öğrencileri ziyaretinde, “İyi ki buradasınız. Hayatınızın en önemli bilgilerini Yaz Kuran Kursları’mızda elde edeceksiniz” dedi. 
Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu: İyi ki buradasınız

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yaz tatilinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursları geçtiğimiz haftalarda başladı. Bu yıl "Camiler çocukla dolsun ahlakı Kur'an olsun" temasıyla gerçekleştirilen kurslardan yararlanmak isteyen çocuklar, ilçe genelindeki cami ve müstakil kurslara akın etti. 

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN KATILIM 

Sincan’daki Kur’an kursları ve 218 camide de Yaz Kur’an Kursları yoğun bir katılımla devam ediyor. İki ay sürecek kursları ziyaret etmeye başlayan Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu, “Yaz Kur’an Kurslarımız bütün cami ve Kur’an kurslarında erkek ve kız çocuklarımız için açılmış olup öğrenci ve velilerimizin yoğun teveccühünün olması bizleri memnun etmektedir. Hocalarımız marifeti ile Kur’an-ı Kerim, Siyer, dini bilgiler ve İslam ahlakı gibi konuları öğretmeye 2 ay süre ile devam edilecektir” dedi. Topçu, ziyaretleri sırasında çocuklarla tek tek ilgilenerek, “İyi ki buradasınız. Hayatınızın en önemli bilgilerini Yaz Kuran Kursları’mızda elde edeceksiniz sizleri tebrik ediyorum. Ailelerinize selam ediyorum son güne kadar Yaz Kur’an Kurslarımıza devam ediniz” dedi. 

İYİ Kİ BURADASINIZ

Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu, Yaz Kur’an Kurslarına katılan öğrencileri ziyaretinde, “İyi ki buradasınız. Hayatınızın en önemli bilgilerini Yaz Kuran Kursları’mızda elde edeceksiniz” dedi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yaz tatilinde düzenlenen Yaz Kur'an Kursları geçtiğimiz haftalarda başladı. Bu yıl "Camiler çocukla dolsun ahlakı Kur'an olsun" temasıyla gerçekleştirilen kurslardan yararlanmak isteyen çocuklar, ilçe genelindeki cami ve müstakil kurslara akın etti. 

sincan-ilce-muftusu-mevlut-topcu,-yaz-kur’an-kurslari,-sincan’daki-kur’an-kurslari,-kur’an-i-kerim,,.jpg

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN KATILIM 

Sincan’daki Kur’an kursları ve 218 camide de Yaz Kur’an Kursları yoğun bir katılımla devam ediyor. İki ay sürecek kursları ziyaret etmeye başlayan Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu, “Yaz Kur’an Kurslarımız bütün cami ve Kur’an kurslarında erkek ve kız çocuklarımız için açılmış olup öğrenci ve velilerimizin yoğun teveccühünün olması bizleri memnun etmektedir. Hocalarımız marifeti ile Kur’an- Kerim, Siyer, dini bilgiler ve İslam ahlakı gibi konuları öğretmeye 2 ay süre ile devam edilecektir” dedi. Topçu, ziyaretleri sırasında çocuklarla tek tek ilgilenerek, “İyi ki buradasınız. Hayatınızın en önemli bilgilerini Yaz Kuran Kursları’mızda elde edeceksiniz sizleri tebrik ediyorum. Ailelerinize selam ediyorum son güne kadar Yaz Kur’an Kurslarımıza devam ediniz” dedi. 

RAMAZAN SAYGILI/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

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