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Sincan Kadın Kapalı Cezaevindeki anne çocuk ünitesi haftaya faaliyete geçecek

Cezaevinde anneleriyle kalan çocukların hayata sağlıklı hazırlanmaları amacıyla Türkiye'de ilk kez Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde oluşturulan anne çocuk ünitesi, haftaya hizmet vermeye başlayacak.
Sincan Kadın Kapalı Cezaevindeki anne çocuk ünitesi haftaya faaliyete geçecek

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, anneleriyle cezaevinde kalan 0-6 yaş grubundaki çocukların mevcut koşullardan olabildiğince az etkilenmeleri için çalışmalar yürütüyor. 

Bu kapsamda, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde kurulan ve gelecek hafta açılması planlanan anne çocuk ünitesiyle çocukların cezaevinde daha verimli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

Kurulan ek binaya ilişkin bilgi veren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Banu Demirci Altay, ceza infaz kurumlarının çocukların psikolojileri üzerinde olumsuz etki bırakmaması için uzun süredir çalışmalar yaptıklarını, yurt dışındaki örnekleri de incelediklerini söyledi.

Kadın ceza infaz kurumlarında birçok yenilik yaptıklarını, oyun alanlarıyla kreşler oluşturduklarını, psikolog ve sosyologlarla çocukları sürekli takip ettiklerini anlatan Altay, ilerleyen süreçte bunun için ayrı bina inşa etmenin daha doğru olacağına karar verdiklerini dile getirdi.

Hem kapalı hem de açık oyun alanları olacak
Altay, açılacak binada çocukların kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

"İki katlı olan bu yapı, birbirinden bağımsız 6 üniteden oluşuyor, her ünitede 8 oda bulunmaktadır." diyen Altay, şunları kaydetti:

"Odalar, yaklaşık 18 metrekare büyüklüğünde olup anneyle çocuğunun tek başına kalması amaçlanmıştır. Ünitelerin içinde çocuklarımız için hem kapalı çocuk oyun alanları hem de açık oyun alanları var. Aynı zamanda ortak yaşam alanı, çamaşır yıkama alanı, mutfak gibi birçok imkanı da sunuyoruz."

Binadaki çok amaçlı salonu hem kreş hem de oyun alanı olarak değerlendireceklerini, 300 metrekarelik bahçede de çocukların görevli öğretmen ve personelle verimli faaliyetlerde bulunabileceklerini belirten Altay, Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki anne çocuk ünitesini Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da açmayı planladıklarını söyledi.

Altay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonraki süreçte de yeni yapacağımız kadın ceza infaz kurumlarının projelerine bu ek binayı dahil ettik. Artık bu mimari projeyi sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Çocuklar, bizim yarınlarımız, bizim için çok önemliler. Biz, çocuklar için ceza infaz kurumlarını duvarları olmayan, onlar için daha yaşanabilir mekanlar haline getirmeyi istiyoruz ve bu amaçla hareket ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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