Sincan, kapalı spor salonuna kavuştu

Sincan Belediyesi dev projelere attığı imzalarla adından sıkça söz ettiriyor. İlçeye değer katacak projeleri bir bir hayata geçiren Sincan Belediyesi, kapalı spor salonuna kavuştu.

FIBA standartlarına uygun kültürel ve sportif organizasyonlara ev sahipliği yapacak spor kompleksinin yapımı sona erdi. Spor salonuna Dünya Şampiyonu Milli Boksör Sinan Şamil Sam’ın adı verildi.

Ankara’nın önemli spor tesislerinden biri olması hedeflenen Sincan Kapalı Spor Salonu; salon futbolundan basketbola, voleyboldan hentbola kadar pek çok müsabakaya ev sahipliği yapacak.

Kapalı Spor Salonu bünyesinde 420 m2’lik basketbol ve 162 m2’lik voleybol sahası bulunmaktadır. Saha etrafında 2 bin 500 seyirci kapasitesine sahip tribün yer almakta olup bu spor komplesi 7 dönümlük bir arazi üzerine konumlandırılmıştır.

Dev Eser Sincan'da Hızla Yükseliyor: Kültür Ve Kongre Merkezi'nin Yüzde 60’ı Tamamlandı

Koronavirüs salgın hastalığından vatandaşın en az etkilenmesi için her alanda özverili bir çaba gösteren Sincan Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmek için de çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Sincan Belediyesi tarafından temeli Temmuz 2019'da atılan Ankara'nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi'nin yüzde 60'lık bölümü tamamlandı. Kaba inşaatı biten Kültür Merkezi tamamlandığında Sincan, sanatın ve kültürün merkezi haline gelecek.

16 bin 121 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Kültür ve Kongre Merkezi'nde 2 bin 500 kişilik konferans salonu, sergi ve fuaye alanı, millet kıraathanesi, 3 adet okuma salonu, güngörmüşler ve hanımlar lokali, nikah ve toplantı salonu yer alacak.

Çok Amaçlı Salon Ve Kültür Merkezi

12.975,00 m2’lik arsa üzerinde toplam 21.159m2’lik kapalı inşaat alanına sahip Çok Amaçlı Salon yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

Çok Amaçlı Salonda 300 m2’lik kolonsuz kapalı alan ile tiyatro, çeşitli sanat etkinlikleri, düğün vb. aktivitelerini nezih ve ferah bir ortamda yapabilmesi hedefleniyor. Modern tarzda inşaat çalışmaları devam etmekte olan Çok Amaçlı Salonun %80 i bitmiş olup 2020 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Sincan Belediyesi Gençlere Yatırım Yapıyor

Gençlerin keyifli ve kaliteli vakit geçirebilecekleri, içerisinde sosyal ve kültürel aktivitelerin yer alacağı 5 adet gençlik merkezi yeni dönemde Sincan’a kazandırılacak.

24.03.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanan “5 Adet Gençlik Merkezi Yapım İşi” kapsamında Selçuklu Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi Törekent Mahallesi, Gökçek Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi’nde yapımına başlandı. İnşaat çalışmaları tüm hızıyla devam eden 5 adet gençlik merkezinin 2021 Mart-Nisan aylarında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Yaklaşık 470 m2 alana sahip Gençlik Merkezleri; gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini gerçekleştirebileceği aynı zamanda ders çalışma alanlarına sahip tesisler olarak hizmet verecektir.

Ayrıca 3 Adet yüzme havuzu yapımı için de hazırlıklar başladı. Mustafa Kemal Mahallesi, Törekent Mahallesi ve Çimşit Mahallesi olmak üzere 3 ayrı noktada yaklaşık 980 m²’lik yarı olimpik yüzme havuzu Sincan’a kazandırılıyor. Havuz inşaatlarının 2021 yılı ortalarında tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor.

YENİ PROJELER YOLDA

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri yeni projeler için de kolları sıvadı.

400kwe Yenikent Güneş Enerji Santrali

2019 yılında yapımı tamamlanan 7538 m2 çatı alanına sahip Yenikent Kapalı Pazar Alanın çatısı değerlendirilerek yaklaşık 5800 m2 ‘sine Güneş Enerji Santrali yapılması planlanıyor. Toplamda 1540 adet 285 W gücünde panel yerleştirilecek. Böylece 400 kW elektrik üretimi sağlanacak.