Sincan kışa hazır

Sincan Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı. Ekipler kış ayında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için 200 kişilik deneyimli kadrosu ve çok sayıda ekipmanıyla sahada özverili bir çalışma yürütecek.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 200 personel ve 31 araç, karlı günlerde ilçe genelinde farklı noktalara konuşlanacak. Ekipler 7 gün 24 saat mesai yaparak kış mevsiminin sorunsuz atlatılması için hummalı bir çalışma yürütecek.

5 greyder, 11 kar küremeli ve tuzlamalı kamyon, 6 kar küremeli ve tuzlamalı kepçe, 5 tuzlamalı kamyonet, 4 lastikli kepçe karla kaplanan yolları temizleyecek, cadde ve sokakların kapanmaması için aralıksız çalışacak. Buzlanan yollara serpilmek üzere 1000 ton tuz hazır edildi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Başkan Ercan, “Kış aylarında olumsuz hava koşullarından vatandaşlarımızın etkilenmemesi için tüm önlemleri aldık. 200 kişilik karla mücadele timi, ilçemizin dört bir tarafında karla kaplanan yolların açılması ve buzlanmanın önüne geçilmesi için çalışacak.

Hemşehrilerimizin içi rahat olsun, deneyimli bir ekibimiz, modern ve güçlü araçlarımız var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kışı daha rahat ve problemsiz geçirmek için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar herhangi bir olumsuzluk durumunda 444 4 762 numaralı çağrı merkezinden belediye ekiplerine ulaşabilir.

Ekipler, kış mevsiminin yol ve trafik güvenliği bakımından sorunsuz geçmesi için araç lastiklerinin kış mevsimine uygun olması konusunda uyarıyor.