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Sincan Kültür evi yenileniyor

Sincan Kültür Evi, ziyaretçilerine verdiği hizmetin kalitesini arttırmak için iç mekan mobilyalarını yeniliyor. 
Sincan Kültür evi yenileniyor

Sincan Kültür Evi tasarımından işlevine geleneği geleceğe taşıma mottosunu yaşatıyor. Verdiği hizmetlerin kalitesini arttırmak amacıyla eskiyen evrak dolaplarından mutfak dolaplarına kadar birçok iç mekan mobilyasını yeniliyor.

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Başkent’in sembollerinden biri olan Geleneksel Ankara Evlerinden ilham alarak tasarlanan Kültür Evi 927 metre kare alanda, Sincanlılara sunduğu birçok hizmetin yanında, geleneksel sofra kültürü ve mutfak anlayışının yaşatıldığı büyük bir yemek salonu ve geleneksel sanat eserlerinin gösterimi için ise toplamda 11 odaya sahip sergi salonunda Sincanlıları kültür ve sanata doyuruyor. 

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Kendi kendine yeten bir belediyecilik anlayışına sahip olan Sincan Belediyesi, Kültür Evi’nin yenileme çalışmalarını da Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce gerçekleştirilerek tamamladı. 

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