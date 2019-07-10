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Sincan Kültür ve Kongre Merkezi Başkent'in en büyüğü olacak

Başkent'in en büyük Kültür ve Turizm Merkezi olacak olan Sincan Kültür ve Kongre Merkezi’nin temeli dün atıldı.
Sincan Kültür ve Kongre Merkezi Başkent'in en büyüğü olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Ak Parti Ankara Milletvekilleri Hacı Turan ve Nevzat Ceylan ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Sincan Kültür ve Kongre Merkezi’nin temel atma törenine halk da yoğun ilgi gösterdi.

sincan-kultur-ve-kongre-merkezi,--temel-atma-toreni,-kultur-ve-turizm-bakani-nuri-ersoy,-sincan-belediye-baskani-murat-ercan,-eski-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mustafa-tuna,,,,,.jpg

16121 metrekare alanda 25 metrekare kapalı alan olarak inşaa edilecek olan kongre merkezinde, kapalı otopark, fuar alanları, millet kıraathanesi, 2561 kişilik kongre salonu, lokal, nikah salonu, hanımlar lokali, okuma salonları, toplantı salonları olacak.  

sincan-kultur-ve-kongre-merkezi,--temel-atma-toreni,-kultur-ve-turizm-bakani-nuri-ersoy,-sincan-belediye-baskani-murat-ercan,-eski-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mustafa-tuna,,.jpg

SELÇUKLU MİMARİSİ ÖRNEK ALINDI

Kültür merkezinin Selçuklu mimarisinde yapılacağının altını çizen Bakan Ersoy, “Göreve geldiğimiz andan beri her bir şehrimizi cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Tabi bunu yaparken merkezin dışında olacak yerlerde de hizmet veren merkezler açmak gerekiyor. Şu an buna en iyi örneklerden biri Sincan. Gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza çok iyi imkanlar sunulmuş. Kültürden bahsediyoruz. Daha binaya girmeden Selçuklu mimarisinin izlerini göreceğiz. Sincan'a ve Ankara'ya hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

sincan-kultur-ve-kongre-merkezi,--temel-atma-toreni,-kultur-ve-turizm-bakani-nuri-ersoy,-sincan-belediye-baskani-murat-ercan,-eski-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mustafa-tuna,,,.jpg

ATO İLE RAKİP OLACAK

Törende konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan projenin sona ermesi için sabırsızlandığını belirterek, “Özellikle altını çizmek istediğim 2561 kişilik bir salon bulunacak. Tek rakibimiz ATO olacak. Selçuklu mimarisinin modern çizgilerle bezendiği yapıyı hizmete açmak için sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi. 

sincan-kultur-ve-kongre-merkezi,--temel-atma-toreni,-kultur-ve-turizm-bakani-nuri-ersoy,-sincan-belediye-baskani-murat-ercan,-eski-ankara-buyuksehir-belediye-baskani-mustafa-tuna,,,,.jpg

YATIRIMCILAR GELECEKTİR

Ak Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan ise, “Ankara memur şehri denir ama Ankara aynı zamanda bir üniversite şehridir. Böyle olması hasebiyle bu denli kültür ve kongre merkezleri çok önemlidir. Ankara aynı zamanda sanayi şehridir. Ve Sincan'ın burada büyük katkısı vardır. Gelişmesiyle birlikte yatırımcıların geleceğini biliyoruz.” İfadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da, “Sincan'ımıza çok güzel bir yatırım geliyor. Sincan'ımıza ve Ankara'mıza hayırlı olsun.” dedi. 

Erkal Erdoğan/HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com
 

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