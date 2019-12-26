İnşası bittiğinde Başkent’in en büyük kültür ve kongre merkezi olacak olan Sincan Kültür Ve Kongre Merkezi’nin yüzde 20’si tamamlandı.

Temeli bu yılın Temmuz ayında Sincan Belediyesi tarafından atılan ve tamamlandığında Başkent’in en büyüğü olacak olan Sincan Kültür ve Kongre Merkezi’nin çalışmalarına devam ediliyor. Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Sincan Belediyesi yetkilileri çalışmaların yüzde 20’sinin tamamlandığını ve hız kesmeden devam ettiği bilgisini verdi. Belediye yetkilileri, yine bu merkezin uluslararası kongrelerden pek çok kültür sanat faaliyetine ev sahipliği yapacağını da söyledi.

ANKARA’NIN EN BÜYÜĞÜ SİNCAN’DA OLACAK

Sincan Organize Sanayi Bölgesine yakınlığı ile Başkent’in sanayisi için katkıda bulunması beklenen bu merkez hakkında konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi’ni inşallah Sincan’ımıza kazandırıyoruz. Merkezimizde hanımlara, güngörmüşlerimize ve gençlerimize yönelik sosyal imkânlar, etüt merkezleri, çalışma alanları ve kütüphane ile 2 bin 561 kişilik konferans salonu olacak. Bu anlamda Ankara’nın en büyük merkezini Sincan’a kazandırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

SİNCANLILAR SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR

Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Sincan Belediyesi yetkilileri gazetemize şu bilgileri verdi:

“Kültür ve Kongre Merkezi’nin kaba inşaatı devam ediyor. Şu ana kadar inşaatın yüzde 20’si tamamlandı. Çalışmalar bittiğinde 2 bin 561 kişilik konferans salonuyla Ankara’nın gözde merkezleri arasında yer alacak olan Kültür ve Kongre Merkezi’ni Sincan halkı da sabırsızlıkla bekliyor.”

BAŞKENT’İN GÖZDE MERKEZİ OLACAK

“16.121 m2 alanda inşa edilen, 25.500 m2 kapalı alana sahip Ankara’nın en büyük Kültür ve Kongre Merkezi tamamlandığında Türkiye’deki sayılı merkezlerden birisi olacak. Merkez; konser, toplantı, uluslararası seminer ve sempozyumlara ev sahipliği yapacak.”

2 BİN 500 KİŞİLİK KONGRE SALONU BARINDIRIYOR

“16.121 m2 alan üzerine inşa edilen Kültür ve Kongre Merkezi’nde 2561 kişilik kongre salonu, sergi ve fuar alanı, millet kıraathanesi, 3 adet okuma salonu, güngörmüşler ve hanımlar lokali, nikah ve toplantı salonu gibi sosyal donatılarıyla vatandaşlara en güzel şekilde hizmet verecek.”

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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