  • BIST 1.423,250
  • Altın 481,02
  • Dolar 8,4800
  • Euro 9,9550
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 17 °C
»

Sincan Lale'de silahlı saldırı: Lokantaya rastgele ateş açtı

Sincan'da silahlı çatışma iddiası Başkent gündemine bomba gibi düştü. Sincan Lale meydanında bir lokantaya silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırgan yakalandı. Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için çalıştığı işyerine rastgele ateş etmiş...
Sincan Lale'de silahlı saldırı: Lokantaya rastgele ateş açtı

Sincan'da silahlı çatışma iddiası Başkent gündemine bomba gibi düştü. Gelen ilk haber ve fotoğraflara göre Sincan merkezde bir lokantaya silahlı saldırıda bulunuldu. Lokantada bulunan çalışanlar ile müşterilerden yaralılar var.

Olay üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ile ambulans sevk edildi.

Polis incelemelerde bulunuyor.

Sincan'da lokantaya silahlı saldırı olayında saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı. 

Sincan Lale meydanında yaşanan olayda saldırgan şahsın, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği ve eşinin çalıştığı lokantaya kurşun yağdırdığı belirtiliyor.

Dehşet saçan kocanın rastgele ateş açtığı restoranda çalışan 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtiliyor. 

sincan-silahli-catisma-lokanta-silahla-saldiri.jpg

Olay yerinden ilk fotoğraf kareleri haberimizde:

sincan-lokanta-silahli-saldiri.jpg

sincanda-silahli-saldiri-lokantaya-rast-gele-ates-etti.jpg

Gazeteilksayfa.com

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara polisinden okul çevrelerinde denetim16 Eylül 2021 Perşembe 14:01
  • Ortadoğu ülkelerinden Türk ürünlerine yoğun ilgi16 Eylül 2021 Perşembe 13:52
  • Taliban'dan görüntülü yalanlama: Liderler arasında kavga çıktığı iddia edilmişti16 Eylül 2021 Perşembe 13:43
  • Eş zamanlı market denetimi: Bakanlık talimat verdi16 Eylül 2021 Perşembe 13:42
  • Halk otobüsüyle elektrikli araç çarpıştı: 3 öğrenci yaralı16 Eylül 2021 Perşembe 13:40
  • Adanalı tostçunun cenazesi, toprağa verildi16 Eylül 2021 Perşembe 13:33
  • Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı16 Eylül 2021 Perşembe 13:28
  • Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Tekirdağ'da anıldı16 Eylül 2021 Perşembe 13:26
  • Vali Yerlikaya İstanbul'daki aşılama oranını açıkladı16 Eylül 2021 Perşembe 13:23
  • Ambargoları ellerinde patladı! 13 İHA’ya milli görüş sistemi16 Eylül 2021 Perşembe 13:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti