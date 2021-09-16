Sincan Lale'de silahlı saldırı: Lokantaya rastgele ateş açtı

Sincan'da silahlı çatışma iddiası Başkent gündemine bomba gibi düştü. Sincan Lale meydanında bir lokantaya silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırgan yakalandı. Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için çalıştığı işyerine rastgele ateş etmiş...