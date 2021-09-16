Sincan Lale'de silahlı saldırı: Lokantaya rastgele ateş açtı

Sincan'da silahlı çatışma iddiası Başkent gündemine bomba gibi düştü. Gelen ilk haber ve fotoğraflara göre Sincan merkezde bir lokantaya silahlı saldırıda bulunuldu. Lokantada bulunan çalışanlar ile müşterilerden yaralılar var.
Olay üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ile ambulans sevk edildi.
Polis incelemelerde bulunuyor.
Sincan'da lokantaya silahlı saldırı olayında saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı.
Sincan Lale meydanında yaşanan olayda saldırgan şahsın, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği ve eşinin çalıştığı lokantaya kurşun yağdırdığı belirtiliyor.
Dehşet saçan kocanın rastgele ateş açtığı restoranda çalışan 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtiliyor.
Olay yerinden ilk fotoğraf kareleri haberimizde:
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