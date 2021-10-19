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Sincan Müzik Akademisi Kapılarını Açıyor

Sincan Belediyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliği ile kurulan Sincan Müzik Akademisi 2021-2022 eğitim-öğretim sezonunda yeni öğrencilerine kapılarını açıyor.
Sincan Müzik Akademisi Kapılarını Açıyor

Müzik Akademisi’nde yetenek sınavı ile seçmeler sona erdi. Sınav sonuçları www.sincan.bel.tr adresinden yayınlandı.
Geleceğin müzisyenlerini yetiştirmeyi amaçlayan Sincan Müzik Akademisi yeni eğitim- öğretim dönemi için hazırlanıyor. 
Gaziosmanpaşa Mahallesi Orhan Gazi Parkı içinde bulunan Sincan Müzik Akademisi’nde Türk musikisi eğitimi verilecek ve koro çalışmaları yapılacak.

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Akademiye katılanlar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde çalışan, alanında uzman 17 akademisyenden eğitim alacak, çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrenerek bilgi ve becerisini geliştirebilecek. Böylelikle geleceğin müzisyenleri keşfedilerek sanat dünyasına kazandırılacak.

Akademiye www.sincan.bel.tr internet adresi üzerinden başvuru yapanlar yetenek sınavına tabi tutuldu. Uzman eğitmenler tarafından yapılan sınavda adaylar tek tek yeteneklerini sergiledi.

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Adayların Heyecanına Ortak Oldu

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yetenek sınavının yapıldığı Müzik Akademisini ziyaret etti. Sınav öncesi adaylarla sohbet eden Başkan Ercan, başarı dileklerini iletti. Proje ile Sincan’da profesyonel anlamda müzik eğitimi verileceğini ve böylelikle genç yeteneklerin sanata kazandırılacağını ifade etti. 
Yetenek sınavında başarılı olanlar Akademiye katılmaya hak kazandı. Sınav sonuçları www.sincan.bel.tr adresinden ilan edildi.  

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