Sincan Müzik Akademisi'nde Eğitimler Başladı

Geleceğin sanatçıları Sincan’da yetişiyor. “Sincan Müzik Akademisi” yeni eğitim-öğretim yılına başladı. Yetenek sınavı ile seçmelerin ardından dersler başladı.

Sincan Belediyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliği ile kurulan Sincan Müzik Akademisi’nde eğitim heyecanı başladı.

Türk müziğine gönül verenlerin, yeni bir enstrüman öğrenerek kendini geliştirmek isteyenlerin hayali Sincan’da gerçek oluyor.

Müzik Akademisi’nde yetenek sınavı ile seçmeler sona erdi. Eğitim heyecanı başladı.

Akademiye katılanlar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bünyesinde çalışan, alanında uzman 17 akademisyenden eğitim alıyor. Çeşitli enstrümanlar çalmayı öğrenerek bilgi ve becerisini geliştiriyor.

Akademiye ilişkin www.sincan.bel.tr internet adresi üzerinden ya da 444 4 762’den detaylı bilgi alabilirsiniz.