Sincan OSB, arazi sahipleriyle mahkemelik oldu

Sincan OSB için “genişleme alanı” ilan edilen arazi sahibi vatandaşlar, kendilerine sunulan fiyatı değerinin çok altında bulup reddedince, mahkemelik oldu.

Resmi adı Ankara Sanayi Odası 1. Sanayi Bölgesi olan Sincan OSB, genişliyor. Sincan OSB yakınındaki Osmaniye, Yeniçimşit ve Kesiktaş mahalleleri sınırları içerisinde kalan 1000 dönüklük alan kamulaştırılıyor.

İlgili parsellerin durum ve rayiç bedelleri gibi bilgileri tespit ve belirleme sürecini Sincan OSB adına Ankara Valiliği Yatırım İzleme Ve Ķoordinasyon Başkanlığı (YİKOB) yürütüyor.

Bin dönümlük alan 2 etaba ayrılmış durumda. 1. Etap’taki arazilerin kamulaştırma sürecinde epey yol alındı. Edinilen bilgilere göre, YİKOB arazilerin durum, hak sahipleri ve rayiç bedelleri konularında bir çalışma yapıp, bunu Sincan OSB’ye teslim etti. Sincan OSB de bu bilgiler ışığında 1. Etap’taki yaklaşık 900 hak sahibi ile masaya oturmaya davet ederek, arazileri için teklifler sundu.

TEKLİFLER ÇOK AZ BULUNDU

Sincan OSB’ye katılacak bölge, tarım yapılan tarlalar ile meyve sebze yetiştirilen bahçeler ile hayvancılık yapılan mandıralardan oluşuyor. Sunulan tekliflerin arazinin yeri, durumu, nasıl kullanıldığı, üzerinde yapı, ağaç olup olmadığına göre değiştiği belirtiliyor. Hak sahiplerinin, arazileri için biçilen fiyatları çok az bularak, reddettikleri, Sincan OSB’nin de mahkemeye gittiği öğrenildi.

TOP BİLİRKİŞİDE

Sincan OSB’nin, arazilerine biçilen fiyatı az bulan hak sahipleri aleyhine açtığı davalar Haziran ayı içerisinde başlıyor. Mahkemenin bilirkişi tayin ederek, yeni bir değer tespiti yaptırması bekleniyor. Gözü kulağı yargıdan çıkacak kararda olan hak sahibi vatandaşlar “Biz halimizden memnunuz. Ekip biçtiğimiz arazilerimiz yerleşimin dibinde kalmış durumda ve çok kıymetli, bize sunulan komik rakamlara razı olmamız isteniyor. Kamulaştırma kararı karşısında zaten üzgünüz bari arazilerimizin değeri verilsin” diyor.

ZATEN ÜZÜLÜYORUZ BARİ DEĞERİ VERİLSİN

Özellikle meyve sebze yetiştiriciliği yapan arazi sahipleri, kendilerine teklif edilen fiyatları çok komik buluyor. Gazetemize konuşan hak sahipleri, şunları söyledi: “Bizler bu bağ bahçeleri, ağaçları, asmaları ne emeklerle büyüttük, bu günlere getirdik. Buralarda 10-15 yaşlarında ağaçlarımız var, asmalarımız var. İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgeleri alınmış yapılarımız var. Ve pandemiyle birlikte bu doğal yaşam alanları bizler için daha da kıymetli hale gelmişken, kamulaştırma ile karşı karşıya kalmış durumdayız. Arazilerimizin sanayi genişleme alanı ilan edilmesine üzülüyoruz ama elden de gelen bir şey yok. Madem öyle bari değeri verilsin. Tek isteğimiz bahçelerimizin değerinin verilmesi.”

İLKSAYFA- CENGİZ TOKSARI