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Sincan OSB'de fabrika yangını: Isıl işlem fabrikasında çıktı

Ankara feci otobüs kazasının ardından şimdi de korkunç bir yangınla gündemde. Sincan'da sanayi bölgesinde bulunan bir metal boru fabrikasında yangın çıktı. Sincan OSB'de ki Isıl İşlem Fabrikası'nda yaşanan yangın kontrol altına alındı.
Sincan OSB'de fabrika yangını: Isıl işlem fabrikasında çıktı

Son dakika haberine göre Sincan'da fabrika yangını yaşandı. 

Başkent Ankara bu hafta peşpeşe felaket haberleri ile sarsıldı. Mamak'ta yaşanan feci otobüs kazasının ardından şimdi de korkunç bir yangın olayı yaşanıyor. Sincan'da ki sanayi bölgesinde bulunan bir metal boru fabrikasında yangın çıktı.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti.

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Yangın Sincan OSB'de meydana geldi.

Yangın çıkan fabrikanın Isıl İşlem Fabrikası olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre yangın mutfaktan başlıyor, oradan fabrikanın içine yayılıyor.

Yağ ile metal eriten bir fabrika olduğu için yangının kısa sürede büyüdüğü belirtiliyor. 

İlk belirlemelere göre, 2 bin metrekarelik alan içerisinde en az 30 ton madeni yağın 500 metrekarelik alanda yandığı tespit edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın nedeniyle fabrikada hasar oluşurken, ekipler tarafından uzun süre söndürme ve soğutma çalışması yapıldı.

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