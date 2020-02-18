Sincan Özel Hastane Listesi...Sincan'daki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

Sincan'daki Özel Hastanelerin İsimleri ve Adresleri Sincan'da kaç tane özel hastane var? Sincan'daki özel hastanelerin adresleri ve telefon numaraları neler? Sincan'daki özel hastanelerin isimleri... Sincan Özel Hastane Listesi 2020

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Sincan'da çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.

Sincan'da hangi özel hastaneler var? Nasıl giderim?

SİNCAN

1. ÖZEL SİNCAN LOKMAN HEKİM HASTANESİ

Andiçen Mah. Polatlı 2. Cad. İdil Sok. No: 44 Sincan, Ankara

İletişim: 444 9 911

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2. ÖZEL KORU SİNCAN ANKARA HASTANESİ

Akşemsettin Mah. Bosna Cad. Huzur Sok. No: 1 Sincan, Ankara

İletişim: 444 6 662

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