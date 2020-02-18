Sincan Özel Hastane Listesi...Sincan'daki Özel Hastanelerin Adresleri ve Telefonları 2020

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Sincan'da çok sayıda özel hastane bulunmaktadır. Bu özel hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sizler için derledik.
Sincan'da hangi özel hastaneler var? Nasıl giderim?
SİNCAN
1. ÖZEL SİNCAN LOKMAN HEKİM HASTANESİ
Andiçen Mah. Polatlı 2. Cad. İdil Sok. No: 44 Sincan, Ankara
İletişim: 444 9 911
2. ÖZEL KORU SİNCAN ANKARA HASTANESİ
Akşemsettin Mah. Bosna Cad. Huzur Sok. No: 1 Sincan, Ankara
İletişim: 444 6 662
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