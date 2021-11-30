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Sincan park ve bahçeleri sümbül ve lale soğanı ile güzelleşiyor

Sincan, baharı yine rengarenk, mis kokulu lale ve sümbüllerle karşılayacak. Belediye ekipleri ilçe genelindeki park, bahçe ve meydanlara sümbül ve lale soğanı dikiyor. 
Sincan park ve bahçeleri sümbül ve lale soğanı ile güzelleşiyor

Bahar mevsimine kadar toprak altında kalacak olan soğanlar, Nisan ayının gelişiyle beraber boy gösterecek ve Sincanlılara görsel bir şölen yaşatacak. 

Turuncu, pembe, mor, kırmızı, sarı, beyaz ve benzeri çeşitli renklerde açacak olan sümbül ve laleler Sincan’ın güzelliğine güzellik katacak. 

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Sincanımızın simgesi lalelerimizi dikme zamanı geldi. Nisan ayına kadar toprak altında kalacak soğanlar, baharda ilçemize rengarenk görsel bir güzellik katacak. Lale soğanlarının yanı sıra sümbülü de toprakla buluşturuyoruz. Çevre hassasiyetimizi ön planda tutarak ilçemizde daha yeşil, daha ferah yaşam alanları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızı bu güzellikleri görmeleri için Sincanımıza bekliyoruz.” açıklamasında bulundu. 

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