  • BIST 1.486,560
  • Altın 559,47
  • Dolar 9,6000
  • Euro 11,1400
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 5 °C
»

Sincan Plevne’de icradan satılık daire

Sincan’ın Plevne Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Ankara Batı İcra Dairesi Müdürlüğünce satışı yapılacak olan dairenin muhammen bedeli 150 bin TL olarak ilan edildi.
Sincan Plevne’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Sincan’ın Plevne Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Ankara

Batı İcra Dairesi Müdürlüğünce satışı yapılacak olan dairenin muhammen bedeli 150 bin TL olarak ilan edildi. 

1. Satış Günü : 20/12/2021 

2. Satış Günü : 17/01/2022 

Satış Yeri : Ankara Batı Adalet Sarayı Mezat Salonu

Sincan Plevne’de icradan satılık daire ilanının detayları için TIKLAYIN

sincan-plevne-icradan-satilik-daire.jpg

Gazeteilksayfa.com
 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı23 Ekim 2021 Cumartesi 11:18
  • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alım alacak23 Ekim 2021 Cumartesi 11:12
  • Kırklareli Üniversitesi öğretim elemanı alacak23 Ekim 2021 Cumartesi 11:07
  • Keçiören Ayvalı’da icradan satılık dubleks22 Ekim 2021 Cuma 09:43
  • Yenimahalle Esentepe’de icradan satılık dubleks22 Ekim 2021 Cuma 09:39
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mühendis alım ilanı yayınlandı22 Ekim 2021 Cuma 09:34
  • Çankaya Belediyesi geri dönüşüm konteyneri satın alacak21 Ekim 2021 Perşembe 05:58
  • ASKİ sondaj malzemesi satın alacak21 Ekim 2021 Perşembe 05:10
  • Sincan’da icradan satılık 3+1 daire21 Ekim 2021 Perşembe 05:04
  • TOKİ Akçaabat’a Jandarma lojmanı yaptıracak20 Ekim 2021 Çarşamba 05:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti