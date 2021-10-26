Sincan Plevne’de icradan satılık daire

Sincan’ın Plevne Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Ankara Batı İcra Dairesi Müdürlüğünce satışı yapılacak olan dairenin muhammen bedeli 150 bin TL olarak ilan edildi.