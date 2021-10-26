Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Sincan’ın Plevne Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Ankara
Batı İcra Dairesi Müdürlüğünce satışı yapılacak olan dairenin muhammen bedeli 150 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 20/12/2021
2. Satış Günü : 17/01/2022
Satış Yeri : Ankara Batı Adalet Sarayı Mezat Salonu
Sincan Plevne’de icradan satılık daire ilanının detayları için TIKLAYIN.
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