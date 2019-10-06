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Sincan Sanayi Bölgesi Oto Sanayisi’ne çeki düzen verilsin

Sincan Sanayi Bölgesi Oto Sanayisi’nde esnaf ve vatandaş bakımsızlıktan yakınıyor. Sanayi içerisinde temizlik ve asfalt sorununun çözülmesini ve çevre düzenlemesi yapılmasını istiyorlar. 
Sincan Sanayi Bölgesi Oto Sanayisi’ne çeki düzen verilsin

Nüfusu 500 bini geçkin olan ve Başkent'in en hızlı gelişen ilçelerinin başında gelen Sincan'da bulunan oto sanayi sitesi bakımsız halde vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyor. Sincan Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan bu oto sanayinin sokak araları neredeyse patates çukuruna dönerken etrafta çöp ve pislikler bulunuyor. Gerek esnaf gerek vatandaş bu bakımsızlıktan yakınarak Sincan Belediyesi yetkililerinden seslerini duymalarını ve temiz ve bakımlı hale getirmelerini istiyor.

EKMEK TEKNESİNİN KİRLİ OLMASINI KİMSE İSTEMEZ

Gazetemize konuşan bölge esnafı uzun zamandır sokakların asfaltının bozuk olduğunu ve çöplerin temizlenmemesine dikkat çekerek, "Burası bizim ekmek teknemiz. Vatandaş arabasını buraya yaptırmaya geliyor daha çıkmadan bozuk yollarda araç hasar görüyor. Lastikçi arkadaşlar dükkanlarının önündeki çukurlar yüzünden 2, 3 kere iş yapmak zorunda kalıyor.  Bir de pislik konusu var. Her yer çöp. Sanayi artığı.  Zaten gece olunca içki içenlerin de uğrak yerine dönüşüyor. Ortalığa şişeleri atıyorlar. Gündüz vatandaşımız ve bazı arkadaşlarımız ortalığa çöp döküyorlar. Sincan Belediyesi yetkililerinden başta ara sokaklarımızın yapılmasını istiyoruz. Daha sonra çevre düzenlemesi sağlanarak çöplerin temizlenmesini, sokakların temizlenmesini istiyoruz.  Burası Sincan için büyük bir nimet. Ankara'nın her yerinden insanlara buraya geliyor ve bu bölgenin esnafından alışveriş yapıyor" dedi.

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UZUN ZAMANDIR BAKIM YAPILMIYOR, TEMİZLENMİYOR, ASFALTLANMIYOR

Vatandaşlar ise her geldiklerinde aynı manzarayı gördüklerini ve maalesef yetkililerin konuya duyarlı olmadığını ifade ederek, "Uzun yıllardır Sincan'da oturuyoruz. Burası ne zaman gelsek böyle bakımsız halde. Halbuki uzak yerlere gitmektense yakın olarak bu oto sanayiye gelmeyi tercih ediyoruz ve birçok esnafla tanış olduk.  Açıkçası bir önceki başkan Mustafa Tuna döneminde bu yolda asfaltlama oldu ortası genişlemişti. Ondan sonra büyük bir şey yapılmadı. Murat Ercan başkanımızdan sanayimize bakım istiyoruz. Plastik atıklar, yağlar çevre için çok zararlı. Bu konuya dikkat edilmesi lazım.”

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Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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