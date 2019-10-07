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Sincan Selçuklu Mahallesi sakinlerinden gazetemize teşekkür

17 Eylül’de yayınladığımız Sincan Selçuklu Mahallesi’nde asfaltlama sorununa dikkat çektiğimiz haberin ardından Büyükşehir Belediyesi, bölgede asfaltlama çalışması yaptı. Mahalleli gazetemize teşekkür etti. 
Sincan Selçuklu Mahallesi sakinlerinden gazetemize teşekkür

Bizi Unuttular’ manşeti ile gazetemizin 17 Eylül tarihli sayısında gündeme getirdiğimiz Sincan Selçuklu Mahallesi’nde bulunan Bilen, Konser Sokaklarıyla Güzelgah ve Hakan Caddesi’nde yaşanan asfaltlama sorununa dikkat çektiğimiz haberimiz ses getirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede yaşanan mağduriyete son vererek söz konusu noktalarda asfaltlama çalışması yaptı. Vatandaşlar gazetemize teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. 

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AYLARDIR ASFALTLANMIYORDU

Haberimize konu olan söz konusu sokak ve caddeleri pek çok kez gündeme getirmiş ve vatandaşın sesine kulak vermiştik. Gazetemize konuşan vatandaşlar bölgede altyapı çalışması nedeniyle bir kazının yapıldığını ve öylece bırakıldığını belirtmiş ve mağdur olduklarını söylemişti. Vatandaşlar, “6-7 aydır bir asfalt atmak bu kadar zor olmamalı. Çalışma yapan yok ama yollar halen bu şekilde duruyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ya da Sincan Belediyesi fark etmez. Biz hizmet istiyoruz. Evimizde kapı açamıyoruz. Gece yol kenarına araba çekseniz diğer arabalar taş atıyor ve arabalar zarar görüyor” ifadelerine yer vermişti. 

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VATANDAŞTAN GAZETEMİZE TEŞEKKÜR

Bu tepkileri dile getirdiğimiz haberin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçerek söz konusu tüm yollarda asfaltlama çalışması yaptı. Selçuklu Mahallesi sakinleri uzun süredir bekledikleri asfalta kavuştuklarını belirterek gazetemize duyarlılığı için teşekkür etti. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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