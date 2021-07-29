Sincan Temelli Alcı’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Temelli Alcı mevkiinde 4509 metre kare bir arsa icra yoluyla satılıyor.
Ankara Batı İcra Dairesi’nce satılacak olan arsa Temelli Alçı mevkiinde bulunuyor.
Arsanın muhammen bedeli 1.442.880 TL.
Birinci Satış Günü: 16.09.2021 10:20
İkinci Satış Günü: 14.10.2021 10:20
Sincan Temelli’de icradan satılık arsa ilanının detayları için TIKLAYIN.
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