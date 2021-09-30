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Sincan Temelli Beyobası’nda mahkemeden satılık bahçe

Ankara Sincan'ın Temelli Beyobası Mahallesi’nde 2093 metre kare bahçe mahkeme yoluyla satılıyor. Temelli Beyobası’nda mahkemeden satılık bahçenin muhammen bedeli 209 bin 570 TL.
Sincan Temelli Beyobası’nda mahkemeden satılık bahçe

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Sincan'ın Temelli Beyobası Mahallesi’nde 2093 metre kare bahçe mahkeme yoluyla satılıyor. 

Temelli Beyobası’nda mahkemeden satılık bahçenin muhammen bedeli 209 bin 570 TL.

Satılık bahçe Temelli TOKİ konutlarına 5600 metre, Temelli belde merkezine ve Eskişehir karayoluna 8200 metre uzaklıkta bulunuyor. 

Birinci Satış Günü: 25.11.2021 10:30

İkinci Satış Günü: 24.12.2021 10:30

İlanın detayları için TIKLAYIN

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