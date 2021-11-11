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Sincan Yenikent Maraşal Çakmak’ta mahkemeden satılık dükkan

Sincan’ın Yenikent Maraşal Çakmak Mahallesi’nde 110 metre kare ve depolu dükkan icra yoluyla satılıyor. Sincan Yenikent Maraşal Çakmak’ta mahkemeden satılık dükkanın muhammen bedeli 350 bin TL.
Sincan Yenikent Maraşal Çakmak’ta mahkemeden satılık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Yenikent Maraşal Çakmak Mahallesi’nde 110 metre kare ve depolu dükkan icra yoluyla satılıyor. 

Sincan Yenikent Maraşal Çakmak’ta mahkemeden satılık dükkanın muhammen bedeli 350 bin TL.

1. Satış Günü : 06/01/2022 

2. Satış Günü : 17/02/2022 

Satış Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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