Sincan'a beş yeni konak

Sincan Belediyesi, kadınların ve güngörmüş büyüklerimizin sosyal hayatın içerisinde yer alabilmeleri amacıyla inşa edilen 24 konağa 5 yeni konak daha ekleyerek konak sayısını 29’a çıkarttı.

Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında hizmete sunduğu Sincan Konakları’nın sayısını 29’a çıkardı.

Plevne Mahallesi Şehit Recai Aygün Parkı ile Pınarbaşı Mahallesi Şehit Sıddık Çelik Parkı içerisinde Güngörmüşler Konağı; Akşemsettin Mahallesi Şehit Alper Kaymakçı Parkı, Andiçen Mahallesi Şehit Mustafa Altıparmak Parkı, Pınarbaşı Mahallesi Şehit Hilmi Özdemir Parkı içerisinde ise Hanımlar konağı olarak hizmete girdi.

KONAKLAR EV RAHATLIĞI SUNUYOR

Vatandaşlara güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirme olanağı sağlanırken aynı zamanda çaylarını içip sohbet edebilecekleri, kitap okuyabilecekleri ve kaliteli zaman geçirebilecekleri faaliyetler ücretsiz sunulmaktadır. Kurs, seminer, aile danışmanlığı hizmeti, sağlık toplantıları, Tefsir, Kuran-ı Kerim, Fıkıh ve Hadis sohbetleri ile vatandaşların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuluyor. Vatandaşlar evlerindeki rahatlığı yakalamanın mutluluğunu yaşıyor.

Sincan’da gerçekleştirilen hizmetlerde vatandaşın isteklerini göz önünde bulundurduklarının altını çizen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Güngörmüşlerimiz ve hanımlar için tahsis ettiğimiz konaklarımıza ilgi her geçen gün artıyor. İlçemizde bulunan 24 konağımıza 5 yeni konak daha ekleyerek konak sayımızı 29’a çıkarttık. Vatandaşlarımızın memnuniyeti için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.