  • BIST 1.538
  • Altın 437,911
  • Dolar 7,3570
  • Euro 8,9435
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 6 °C
»

Sincan’da 3+1 daire satılık

Ankara, Sincan’da bulunan 910 Ada, 3 Parsele kayıtlı  78 m² 3+1 mesken satılıktır.
Sincan’da 3+1 daire satılık

Ankara, Sincan ilçesinde bulunan  910 Ada, 3 Parsele kayıtlı  Malazgirt mahallesi 3. kat 7 nolu 78 m² 3+1 mesken satılıktır. Taşınmazın bulunduğu bina semt merkezine yakın mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu betonarmen olarak yapılmış bodrum, zemin ve 4 normal kat ile 12 adet mesken ve 2 adet dükkandan oluşmaktadır. Direnin satış fiyatı 120.000,00 TL’dir.

Taşınmazın bulunduğu adres: Malazgirt Mahallesi Yaşar Kemal Cad. No:52/7 Birlik Apt. Sincan / ANKARA

Satış Günü : 22/03/2021 günü 11:10 - 11:13 arası

Detaylar için TIKLAYIN

sincan’da-3+1-daire-satilik.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2014 model Audi 8v satılık25 Ocak 2021 Pazartesi 10:56
  • 2017 model Mercedes-Benz C180 satılık25 Ocak 2021 Pazartesi 10:45
  • 2012 model Volkswagen Polo satılık25 Ocak 2021 Pazartesi 10:34
  • Kızılcahamam'da 300 m² arsa satılık22 Ocak 2021 Cuma 11:20
  • Elmadağ'da 3+1 daire satılık22 Ocak 2021 Cuma 11:10
  • Kahramankazan'da 13.829 m² tarla satılık22 Ocak 2021 Cuma 11:02
  • 150 öğretim üyesi alacak21 Ocak 2021 Perşembe 10:55
  • 50 zabıta memuru alınacak21 Ocak 2021 Perşembe 10:43
  • 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak21 Ocak 2021 Perşembe 10:34
  • 2015 model Ford Transit satılık20 Ocak 2021 Çarşamba 12:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti