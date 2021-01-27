Sincan’da 3+1 daire satılık

Ankara, Sincan ilçesinde bulunan 910 Ada, 3 Parsele kayıtlı Malazgirt mahallesi 3. kat 7 nolu 78 m² 3+1 mesken satılıktır. Taşınmazın bulunduğu bina semt merkezine yakın mesafede bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu betonarmen olarak yapılmış bodrum, zemin ve 4 normal kat ile 12 adet mesken ve 2 adet dükkandan oluşmaktadır. Direnin satış fiyatı 120.000,00 TL’dir.
Taşınmazın bulunduğu adres: Malazgirt Mahallesi Yaşar Kemal Cad. No:52/7 Birlik Apt. Sincan / ANKARA
Satış Günü : 22/03/2021 günü 11:10 - 11:13 arası
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