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Sincan’da 5 ayrı noktada vatandaşa sıcak çorba ikramı

Sincan Belediyesi’nin vatandaşlara sabah erken saatlerde yaptığı sıcak çorba ikramı yüzleri güldürmeye devam ediyor. Hafta içi her sabah 5 farklı noktadan 2500 adet çorba dağıtımı yapılıyor. 
Sincan’da 5 ayrı noktada vatandaşa sıcak çorba ikramı

Sincan Belediyesi ilçede pandemi nedeniyle ara verilen sıcak çorba dağıtımına devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde işe ya da okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar sıcak çorba ikramıyla ısınıyor. Son derece hijyenik ortamda Sincan Belediyesi aşevinde pişirilen çorbalar, tek kullanımlık bardaklarda vatandaşa ücretsiz bir şekilde sıcak ekmeğiyle birlikte ikram ediliyor.

Hafta içi her sabah 07.00 ile 08.30 saatleri arasında gerçekleşen çorba ikramları; Sincan Tren Garı, Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi’nin Fatih ve 12. Cadde Poliklinikleri önü, Sincan Belediyesi Yenikent Ek Hizmet Binası önündeki otobüs durağı ve Lale Meydanı’ndaki Güngörmüşler Konağı önünde yapılıyor.

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